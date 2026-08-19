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Britský premiér chce do Vianoc skoncovať s prespávaním ľudí v uliciach
Najväčší podiel z vyčlenených financií dostanú oblasti s najvyššou mierou bezdomovectva a najväčším tlakom na dostupnosť bývania.
Autor TASR
Londýn 19. augusta (TASR) – Britský premiér Andy Burnham v stredu predstavil plán, podľa ktorého majú ľudia prespávajúci na uliciach v Anglicku dostať do Vianoc možnosť ubytovania. Vláda ponúkne nielen núdzové ubytovanie, ale aj dlhodobú podporu pri získavaní trvalého bývania. Na tento účel vyčlení 442 miliónov libier (približne 511 miliónov eur), informovala agentúra AFP.
„Nikto by nemal spať vo vchode do budovy alebo pred stanicou. Deje sa to však už tak dlho, že sa zdá, akoby si na to Westminster začal zvykať,“ uviedol Burnham vo vyhlásení s odkazom na britský parlament.
Najväčší podiel z vyčlenených financií dostanú oblasti s najvyššou mierou bezdomovectva a najväčším tlakom na dostupnosť bývania. Peniaze majú okrem núdzového ubytovania pomôcť aj s vytvorením viac ako 1000 trvalých domovov počas nasledujúcich troch rokov.
Ministerka pre bývanie Angela Raynerová uviedla, že vláda po Burnhamovom prísľube urýchlene prijíma opatrenia. „Tieto finančné prostriedky pomôžu tisícom ľudí opustiť ulice, presťahovať sa do bezpečného bývania a získať podporu, ktorú potrebujú na to, aby si znovu vybudovali život,“ povedala.
Charitatívne organizácie vládny plán vo všeobecnosti privítali. Opoziční konzervatívci však kritizovali nedostatok podrobností o jeho realizácii a financovaní.
Tieňový minister konzervatívcov pre bývanie James Cleverly uviedol, že vláda svoj zámer predstavila „bez akéhokoľvek plánu jeho realizácie“. Dodal, že podobne ako pri ďalších Burnhamových záväzkoch aj v tomto prípade chýbajú podrobnosti o tom, ako bude financovaný.
Burnham sa stal premiérom pred mesiacom, keď vo funkcii nahradil Keira Starmera. Už v prvý deň vo funkcii prisľúbil, že jeho vláda ukončí prespávanie ľudí na uliciach.
Počas návštevy charitatívnej organizácie pomáhajúcej ľuďom bez domova v severoanglickom Newcastle Burnham v stredu uviedol, že program bude financovaný zo súčasného rozpočtu ministerstva pre bývanie. Zároveň pripustil, že vládne peniaze nemusia stačiť na dosiahnutie cieľa. Vyzval preto občanov, náboženské organizácie a komunity, aby sa na riešení problému podieľali.
Zároveň oznámil, že vláda ešte tento rok zvolá prvý celoštátny summit venovaný riešeniu problematiky ľudí prespávajúcich na ulici. Zdôraznil, že pri plnení cieľa do Vianoc budú zohrávať dôležitú úlohu miestni predstavitelia vrátane starostov a primátorov.
Pri prezentácii svojho plánu Burnham poukázal na skúsenosti z pandémie ochorenia COVID-19, keď sa ľudí prespávajúcich na uliciach podarilo presunúť do dočasného ubytovania. „Dokážeme to znova,“ uviedol.
Ukončenie prespávania ľudí na uliciach sľuboval Burnham aj počas svojho takmer desaťročného pôsobenia vo funkcii starostu Veľkého Manchestru. Napriek počiatočným úspechom sa mu to napokon nepodarilo, doplnila AFP.
Počet ľudí prespávajúcich na ulici v Anglicku dosiahol podľa vládnych údajov v roku 2025 rekordných 4793. Ľudia prespávajúci vonku však tvoria iba menšiu časť celkového počtu ľudí bez domova. Charitatívna organizácia Shelter odhadla, že v roku 2025 ich bolo v Anglicku približne 382.000. Do tohto počtu patria aj ľudia, ktorí nespia priamo na ulici, ale nemajú trvalé bývanie alebo istotu, že si ho udržia, ako aj rodiny a deti.
Výskumný inštitút Institute for Public Policy Research (IPPR) začiatkom tohto roka varoval, že počet ľudí bez domova by sa do roku 2030 mohol zvýšiť o 25 percent.
„Nikto by nemal spať vo vchode do budovy alebo pred stanicou. Deje sa to však už tak dlho, že sa zdá, akoby si na to Westminster začal zvykať,“ uviedol Burnham vo vyhlásení s odkazom na britský parlament.
Najväčší podiel z vyčlenených financií dostanú oblasti s najvyššou mierou bezdomovectva a najväčším tlakom na dostupnosť bývania. Peniaze majú okrem núdzového ubytovania pomôcť aj s vytvorením viac ako 1000 trvalých domovov počas nasledujúcich troch rokov.
Ministerka pre bývanie Angela Raynerová uviedla, že vláda po Burnhamovom prísľube urýchlene prijíma opatrenia. „Tieto finančné prostriedky pomôžu tisícom ľudí opustiť ulice, presťahovať sa do bezpečného bývania a získať podporu, ktorú potrebujú na to, aby si znovu vybudovali život,“ povedala.
Charitatívne organizácie vládny plán vo všeobecnosti privítali. Opoziční konzervatívci však kritizovali nedostatok podrobností o jeho realizácii a financovaní.
Tieňový minister konzervatívcov pre bývanie James Cleverly uviedol, že vláda svoj zámer predstavila „bez akéhokoľvek plánu jeho realizácie“. Dodal, že podobne ako pri ďalších Burnhamových záväzkoch aj v tomto prípade chýbajú podrobnosti o tom, ako bude financovaný.
Burnham sa stal premiérom pred mesiacom, keď vo funkcii nahradil Keira Starmera. Už v prvý deň vo funkcii prisľúbil, že jeho vláda ukončí prespávanie ľudí na uliciach.
Počas návštevy charitatívnej organizácie pomáhajúcej ľuďom bez domova v severoanglickom Newcastle Burnham v stredu uviedol, že program bude financovaný zo súčasného rozpočtu ministerstva pre bývanie. Zároveň pripustil, že vládne peniaze nemusia stačiť na dosiahnutie cieľa. Vyzval preto občanov, náboženské organizácie a komunity, aby sa na riešení problému podieľali.
Zároveň oznámil, že vláda ešte tento rok zvolá prvý celoštátny summit venovaný riešeniu problematiky ľudí prespávajúcich na ulici. Zdôraznil, že pri plnení cieľa do Vianoc budú zohrávať dôležitú úlohu miestni predstavitelia vrátane starostov a primátorov.
Pri prezentácii svojho plánu Burnham poukázal na skúsenosti z pandémie ochorenia COVID-19, keď sa ľudí prespávajúcich na uliciach podarilo presunúť do dočasného ubytovania. „Dokážeme to znova,“ uviedol.
Ukončenie prespávania ľudí na uliciach sľuboval Burnham aj počas svojho takmer desaťročného pôsobenia vo funkcii starostu Veľkého Manchestru. Napriek počiatočným úspechom sa mu to napokon nepodarilo, doplnila AFP.
Počet ľudí prespávajúcich na ulici v Anglicku dosiahol podľa vládnych údajov v roku 2025 rekordných 4793. Ľudia prespávajúci vonku však tvoria iba menšiu časť celkového počtu ľudí bez domova. Charitatívna organizácia Shelter odhadla, že v roku 2025 ich bolo v Anglicku približne 382.000. Do tohto počtu patria aj ľudia, ktorí nespia priamo na ulici, ale nemajú trvalé bývanie alebo istotu, že si ho udržia, ako aj rodiny a deti.
Výskumný inštitút Institute for Public Policy Research (IPPR) začiatkom tohto roka varoval, že počet ľudí bez domova by sa do roku 2030 mohol zvýšiť o 25 percent.