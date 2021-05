Britský premiér Johnson mal tajnú svadbu vo Westminsterskej katedrále

Londýn 30. mája (TASR) - Britský premiér Boris Johnson sa podľa miestnych médií oženil so snúbenicou Carrie Symondsovou. "Tajná svadba" sa konala v sobotu popoludní v katolíckej Westminsterskej katedrále v Londýne, napísal bulvárny denník The Sun. Chrám pre polhodinový obrad úplne uzavreli a pozvaných hostí o ňom informovali len krátko vopred. Prítomný mal byť aj ročný syn páru Wilfred.



Johnsonova kancelária sa odmietla vyjadriť k správam, podľa ktorých si tiež so Symondsovou povedal "áno" pred približne 30 priateľmi a rodinnými príslušníkmi, čo je maximálny počet povolený na základe aktuálnych opatrení proti šíreniu koronavírusu, uviedli noviny Mail on Sunday. Podľa The Sun o pláne na svadbu nevedeli ani vysokopostavení zamestnanci premiérovho úradu.



Pre katolíčku Symondsovú (33) je to prvé manželstvo, pre Johnsona (56) už tretie. Konzervatívny politik má štyri deti so svojou druhou manželkou Marinou Wheelerovou, s ktorou sa rozišli v roku 2018. Rozvod však prebehol až začiatkom roka 2020, krátko pred oznámením Johnsonovho zasnúbenia so Symondsovou, bývalou šéfkou komunikácie Konzervatívnej strany.



Ich svadba sa podľa doterajších správ mala uskutočniť až v júli 2022 po tom, ako im pôvodné plány na sobáš ešte vlani zmarila pandémia koronavírusu.



Johnson je len druhým predsedom britskej vlády, ktorý uzavrel manželstvo počas pôsobenia v tejto funkcii – po Robertovi Jenkinsonovi v roku 1822. Nájsť britského premiéra, ktorý sa ako Johnson nechal počas funkčného obdobia rozviesť, možno ešte ďalej v minulosti, a to v prípade Augustusa FitzRoya, ktorý bol v úrade v rokoch 1768 – 1770, približuje agentúra APA.