Britský premiér Keir Starmer čelí kritike za prijímanie darov

Londýn 21. septembra (TASR) - Britský premiér Keir Starmer, ktorý bol v posledných dňoch terčom kritiky za to, že od roku 2019 dostal dary v celkovej výške viac ako 120.000 eur, v piatok oznámil, že už nebude prijímať dary v podobe oblečenia.



Podľa zistení televízie Sky News zverejnených v stredu, citovaných agentúrou AFP a prevzatých TASR, dostal Starmer od decembra 2019 dary v hodnote viac ako 107.145 libier (127.278 eur), čo je oveľa viac ako ostatní členovia parlamentu.



Medzi nimi boli pozvánky na futbalové zápasy v hodnote viac ako 40.000 libier, lístky na koncerty vrátane toho v podaní popovej speváčky Taylor Swift, ale aj bezplatné ubytovanie či oblečenie.



Väčšinu z týchto darov, ktoré sú legálne a sú deklarované v parlamentnom registri, dostal Starmer v čase, keď bol lídrom opozície.



Podobné dary však dostával aj po svojom príchode na Downing Street, kam sa presťahoval po víťazstve labouristov v parlamentných voľbách začiatkom júla.



Jeho hlavným darcom je Waheed Alli, multimilionár a člen Snemovne lordov, ktorý Starmerovi daroval "obleky do práce" v hodnote 16.200 libier a niekoľko párov okuliarov.



Starmerova manželka Victoria dostala zasa značkové oblečenie v hodnote viac ako 5000 libier. Tento dar od Waheeda Alliho pritom Starmer nenahlásil do parlamentného registra.



Úrad premiéra na londýnskej Downing Street v piatok večer po niekoľkých dňoch kontroverzií vydal vyhlásenie, v ktorom deklaroval, že dary na zaobstaranie si oblečenia nebudú prijímať ani vicepremiérka Angela Raynerová a ministerka financií Rachel Reevesová, ktoré sa tomu doteraz nevyhýbali.



Veľmi ostro Starmera kritizovala konzervatívna poslankyňa Kemi Badenochová, kandidátka na post líderky toryovcov. Pripomenula mu, že kým Starmer bol v opozícii, často kritizoval svojich predchodcov za to, že nemajú kontakt s ľuďmi, a teraz koná podobne.



Spory okolo darov pre politikov v Británii prichádzajú v čase, keď vláda občanov vyzvala, aby si s vidinou lepšej budúcnosti teraz "pritiahli opasky". Starmerov kabinet oznámil aj zrušenie príspevku na energie pre desať miliónov dôchodcov, čo je veľmi kontroverzné opatrenie.