Britský premiér navrhol pasovať Kapitána Toma za rytiera

Londýn 20. mája (TASR) - Britská vláda v utorok navrhla povýšiť do rytierskeho stavu veterána druhej svetovej vojny Toma Moora, ktorý sa nedávno stal celosvetovo známym, keď počas epidémie infekčnej choroby COVID-19 vyzbieral pre britských zdravotníkov vyše 32 miliónov libier (viac ako 36 miliónov eur). "Kapitán Tom" bol na povýšenie na rytiera nominovaný britským premiérom Borisom Johnsonom.



Veterán Moore sa rozhodol prijať a splniť výzvu, vďaka ktorej vyzbieral pre britský zdravotnícky personál v prvej línii milióny libier.



Cieľom výzvy bolo, aby do dňa svojich 100. narodenín stokrát prešiel svoju 25 metrov dlhú záhradu s pomocou chodúľky, ktorou sa podopiera pri chôdzi. Podarilo sa mu to 16. apríla.



Jeho charitatívna akcia sa stala známou nielen v Británii, ale na celom svete, kde sa našlo aj viacero nasledovateľov jeho príkladu.



Keď Moore 30. apríla oslavoval svoje sté narodeniny, blahoželala mu aj britská kráľovná Alžbeta II. a jeho "hrdinské úsilie" ocenil i premiér Johnson.



Súčasťou narodeninových osláv bol aj prelet letky historických lietadiel britského Kráľovského letectva (RAF) a vymenovanie tohto veterána druhej svetovej vojny v hodnosti kapitána za čestného plukovníka. Oslávenec okrem toho poštou dostal blahoprajné pohľadnice od asi 140.000 ľudí.



Premiér Johnson v zdôvodnení svojho návrhu na povýšenie za rytiera uviedol, že "fantastická finančná zbierka plukovníka Toma prekonala rekordy, inšpirovala celú krajinu a bola nám všetkým svetlom v hmlách (epidémie) koronavírusu".



Povýšenie do rytierskeho stavu, ktoré so sebou prináša titul sir, oznámi slávnostne kráľovná Alžbeta II.