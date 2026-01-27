< sekcia Zahraničie
Britský premiér navštívi Čínu po ôsmich rokoch
Starmer a Si Ťin-pching sa naposledy stretli v roku 2024 na okraji summitu G20 v Brazílii.
Autor TASR
Londýn/Peking 27. januára (TASR) - Prvýkrát po ôsmich rokoch cestuje britský premiér opäť do Číny. Keir Starmer bude v Čínskej ľudovej republike od 28. do 31. januára a v programe má naplánované rokovania s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ako aj s premiérom Li Čchiangom, oznámilo ministerstvo zahraničných vecí v Pekingu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Starmer a Si Ťin-pching sa naposledy stretli v roku 2024 na okraji summitu G20 v Brazílii. Návšteve britského premiéra v Číne predchádzalo rozhodnutie britskej vlády, ktoré dalo zelenú výstavbe nového kritizovaného čínskeho veľvyslanectva v Londýne. Komplex, označovaný aj ako superambasáda, je sporný vzhľadom na blízkosť k Toweru a k londýnskej finančnej štvrti, pripomenula agentúra.
Tento súhlasný verdikt britskej vlády by mohol rozhovory v Pekingu uľahčiť, predpokladá DPA a pripomína slová Starmera pre agentúru Bloomberg, že by nebolo rozumné „strkať hlavu do piesku a Čínu ignorovať“, keďže ide o druhú najväčšiu ekonomiku na svete ponúkajúcu mnoho obchodných príležitostí.
Podľa britskej spravodajskej agentúry PA, ktorá sa odvoláva na Downing Street, Londýn presadzuje vo vzťahoch s Pekingom „triezvy a zrelý prístup“, ktorý zabezpečí „stabilný a konzistentný kurz“ voči tejto krajine.
Očakáva sa, že Starmer pricestuje do Číny s veľkou obchodnou delegáciou. Podľa čínskeho ministerstva obchodu plánujú podpísať viaceré dokumenty týkajúce sa spolupráce v oblasti obchodu a investícií.
Peking naposledy navštívila v roku 2018 vtedajšia britská premiérka Theresa Mayová, ktorá podpísala v metropole Číny obchodné dohody v celkovej hodnote viac ako 10 miliárd eur, pripomenula DPA.
