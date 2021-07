Britský premiér nejde po pozitívnom teste ministra do izolácie

Londýn 18. júla (TASR) - Britský premiér Boris Johnson a minister financií Rishi Sunak nepôjdu do domácej izolácie napriek tomu, že dostali upozornenie na blízky kontakt s osobou infikovanou covidom. Zúčastnia sa totiž na pilotnom programe, v ktorom každý deň podstúpia testy, a preto nemusia byť v karanténe, oznámil v nedeľu úrad predsedu vlády. Informovala o tom stanica Sky News.



Po tom, ako britský minister zdravotníctva Sajid Javid v sobotu oznámil svoj pozitívny test na koronavírus, sa podľa Sky News predpokladalo, že do domácej izolácie by mohli ísť aj ďalší ministri a štátni predstavitelia.



Hovorca Downing Street v oznámení uviedol, že Johnson a Sunak budú môcť pri účasti na novom programe testovania pokračovať v práci vo svojich úradoch, avšak obmedzia ju len na "nevyhnutné" aktivity.



Javid mal podľa britských médií v piatok "dlhé" stretnutie s Johnsonom a počas uplynulého týždňa sa objavil aj s ďalšími ministrami v parlamente, uviedla agentúra AFP.



Na pilotnom programe testovania pracovníkov sa podľa britskej vlády zúčastňuje 20 organizácií verejného i súkromného sektora, ku ktorým patrí úrady vlády, viaceré dopravné podniky či pohraničná stráž, píše Sky News na svojom webe.



Opoziční labouristi a liberálni demokrati však obvinili vládu z dvojakého metra s tvrdením, že premiér a minister financií využívajú "exkluzívny" program nedostupný väčšine ľudí, ktorí budú musieť ísť do domácej izolácie.



Za posledný týždeň dostalo v britskej trasovacej aplikácii upozornenie na kontakt s infikovanými viac než 500.000 ľudí, ktorí na základe prijatých predpisov musia obvykle zostať desať dní v izolácii. Tieto počty vedú k obavám, že milióny ľudí v krajine nebudú môcť pracovať a nedostatok zamestnancov ochromí prevádzku firiem, no tiež dopravy či nemocníc. Firmy i predstavitelia zdravotníctva v tejto súvislosti už vyzvali na zníženie "citlivosti" trasovacieho programu.



Hoci od pondelka bude v Anglicku zrušená väčšina obmedzení zavedených v boji proti koronavírusu, povinnosť domácej izolácie po kontakte s pozitívne testovanými zostane v platnosti do 16. augusta, pričom následne budú môcť ľudia s ukončeným očkovaním absolvovať testy namiesto domácej karantény, dopĺňa Sky News.