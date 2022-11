Britský premiér oznámil investíciu do ďalších piatich vojnových lodí

Londýn/Nusa Dua 15. novembra (TASR) - Británia investuje 4,2 miliárd libier do piatich nových vojnových lodí v záujme posilnenia bezpečnosti "čeliac stupňujúcim sa hrozbám zo strany Ruska," uviedol v utorok vo vyhlásení tamojší premiér Rishi Sunak. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Výdavky predstavujú nasledujúcu fázu programu, v rámci ktorého sa v súčasnosti už nachádzajú vo fáze výstavby tri plavidlá. Všetkých osem bojových lodí by malo podľa očakávaní byť hotových približne do roku 2035, uvádza sa ďalej vo vyhlásení.



"Kroky Ruska nás všetkých ohrozujú. Keď poskytujeme ukrajinskému ľudu potrebnú podporu, využívame aj šírku a hĺbku odborných znalostí Spojeného kráľovstva na ochranu seba a našich spojencov. To zahŕňa výstavbu ďalšej generácie britských vojnových lodí," dodal Sunak, ktorý sa zúčastňuje na summite skupiny G20 na indonézskom ostrove Bali.



Očakáva sa, že na schôdzke sa vystupňuje nátlak na Rusko v súvislosti s jeho vojenskou inváziou na Ukrajinu, píše AFP. Ruský prezident Vladimir Putin sa na summite nezúčastňuje, vyslal naň ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova. Downing Street však uviedol, že Sunak i ďalší spojenci "poukážu" na "bezcitné ignorovanie ľudských práv a zdôraznia, že úloha Ruska v medzinárodnom systéme nebude nikdy normalizovaná, kým bude vojna na Ukrajine pokračovať", cituje AFP.