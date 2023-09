Britský premiér pricestoval do Indie na summit krajín G20

Naí Dillí 8. septembra (TASR) - Britský premiér Rishi Sunak pricestoval v piatok na summit skupiny krajín G20 do Indie. Príchod Sunaka odvysielali miestne televízne stanice, píše tlačová agentúra AFP.



Sunak má indický pôvod a je na svojej prvej návšteve tejto krajiny od nástupu do úradu premiéra. Pricestoval spolu s manželkou Akshatou Murtyovou, dcérou jedného z najbohatších mužov Indie. Bývalá britská kolónia vlani predstihla Spojené kráľovstvo, keď sa stala piatou najväčšou ekonomikou sveta



Britský premiér oznámil, že kľúčovými bodmi jeho programu na summite G20 budú podpora Ukrajiny napadnutej ruským prezidentom Vladimirom Putinom a globálna ekonomika.



Putin sa na summite najväčších ekonomík sveta G20 v Indii nezúčastní a neplánuje ani videopríhovor. Vzťahy medzi Moskvou a mnohými členmi skupiny G20 sú totiž napäté pre vojnu na Ukrajine. Ruského lídra bude zastupovať minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.



"Putin sa opäť na summite G20 neukáže, ale my tam budeme a ukážeme podporu Ukrajine," napísal Sunak na sociálnej sieti X (predtým Twitter) počas letu do Indie.