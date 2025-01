Britský premiér pricestoval do Kyjeva, aby vyjadril podporu Ukrajine

Kyjev 16. januára (TASR) - Britský premiér Keir Starmer pricestoval vo štvrtok na Ukrajinu, aby vyjadril pokračujúcu podporu krajine krátko pred inauguráciou novozvoleného amerického prezidenta Dondalda Trumpa. TASR informuje podľa agentúry AP.



Starmer a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpíšu v Kyjeve dohodu o "100-ročnom partnerstve", ktorá má zahŕňať spoluprácu vo viacerých oblastiach vrátane obrany, vedy, energetiky a obchodu, spresnil úrad britského premiéra.



Starmerova neohlásená návšteva je jeho prvou cestou na Ukrajinu od nástupu do funkcie v júli minulého roka. Krajinu navštívil aj v roku 2023, keď bol lídrom opozície. Odkedy sa stal premiérom, dvakrát rokoval so Zelenským v Londýne.



Spojené kráľovstvo je jedným z najväčších vojenských podporovateľov Ukrajiny. Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 vyčlenilo pre Kyjev vojenskú a civilnú pomoc vo výške viac ako 15 miliárd eur a na britskej pôde vycvičilo vyše 50.000 ukrajinských vojakov. Starmer by mal podľa AP oznámiť ďalšiu pomoc v hodnote asi 47 miliónov eur na povojnovú hospodársku obnovu Ukrajiny.



Úloha Británie je však v porovnaní s tou americkou zanedbateľná a po Trumpovom nástupe do funkcie 20. januára panuje hlboká neistota, aký bude osud podpory USA pre Ukrajinu. Zvolený prezident kritizoval náklady na americkú pomoc Kyjevu, tvrdí, že chce rýchlo ukončiť vojnu, a plánuje sa stretnúť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorému už dlho vyjadruje obdiv, píše AP.



Plánovaná dohoda medzi Britániou a Ukrajinou zaväzuje obe strany spolupracovať v oblasti obrany - najmä námornej bezpečnosti proti ruským aktivitám v Baltskom mori, Čiernom mori a Azovskom mori - a v oblasti technologických projektov vrátane dronov, ktoré sa stali životne dôležitými zbraňami vo vojne. Pakt zahŕňa aj systém, ktorý má pomôcť sledovať ukradnuté ukrajinské obilie vyvážané Ruskom z okupovaných častí krajiny.