Britský premiér R. Sunak potvrdil parlamentné voľby v druhom polroku

Londýn 22. mája (TASR) – Britský premiér Rishi Sunak v stredu potvrdil, že parlamentné voľby v Spojenom kráľovstve sa uskutočnia v druhej polovici tohto roka. Reagoval na otázku o dohadoch, podľa ktorých by mohol voľby vyhlásiť už na leto. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Sunak opakovane hovorí, že voľby budú v druhom polroku a teraz to zopakoval aj v Dolnej snemovni parlamentu. Pozorovatelia považujú za najpravdepodobnejší termín október alebo november.



Medzi poslancami a novinármi v britskom parlamente sa v stredu šírili dohady, že premiér by mohol termín posunúť na začiatok júla. Sunakova hovorkyňa sa odmietla k plánom predsedu vlády vyjadriť, povedala len, že "nebude nič vylučovať".



V prieskumoch vedú opoziční labouristi už od konca roka 2021. Konzervatívec Sunak sa ujal funkcie v októbri 2022 po škandálmi poznačenej vláde svojho predchodcu Borisa Johnsona a len 49-dňovom pôsobení Liz Trussovej na poste premiérky.



Najbližšie parlamentné voľby v Británii sa podľa zákona musia konať najneskôr 28. januára 2025.