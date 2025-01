Britský premiér Starmer sa na Trumpovej inaugurácii nezúčastní

Londýn/Washington 16. januára (TASR) - Britský premiér Keir Starmer sa nezúčastní na pondelkovej inaugurácii novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vo štvrtok to potvrdil jeho hovorca. Do Washingtonu však pocestuje britský krajne pravicový politik Nigel Farage, píše TASR podľa správ agentúry AFP a portálu Politico.



"V USA je zvykom, že zahraničné vlády na prezidentských inauguráciách oficiálne zastupujú ich veľvyslanci a Spojené kráľovstvo bude zastupovať britská veľvyslankyňa (Karen Pierceová)," povedal Starmerov hovorca novinárom.



"Tešíme sa na spoluprácu s ním (Trumpom) a na základe ich telefonátu zo začiatku tohto mesiaca viete, že sa obaja tešia na vzájomné stretnutie pri najbližšej možnej príležitosti," dodal.



Zahraničných lídrov podľa tradície Biely dom na inauguráciu prezidenta USA nepozýva, no Trump toto pravidlo porušil.



Medzi predstaviteľmi, ktorých do Washingtonu na 20. januára pozval, je napríklad talianska premiérka Giorgia Meloniová, argentínsky prezident Javier Milei či viacerí lídri krajne pravicových strán - Brit Farage a Francúz Éric Zemmour.



Alice Weidelová z krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD) sa inaugurácie zúčastniť nemôže a miesto seba do Washingtonu vyšle svojho straníckeho spolulídra Tina Chrupallu, píše Politico.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron ani predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová sa na inaugurácii nezúčastnia.