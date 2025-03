Britský premiér Starmer sa sústredí na dosiahnutie mieru na Ukrajine

Londýn 4. marca (TASR) - Britský premiér Keir Starmer sa podľa jeho vicepremiérky Angely Raynerovej po rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa zastaviť vojenskú pomoc Ukrajine maximálne sústredí na zabezpečenie mieru. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Je maximálne sústredený na dosiahnutie mieru. Nedá sa vyviesť z rovnováhy žiadnymi oznámeniami," povedala Raynerová pre BBC Radio. Vláda Labouristickej strany sa podľa nej naďalej zameriava na podporu Ukrajiny a na to, "aby sa USA stretli za rokovacím stolom spolu s európskymi partnermi a Ukrajinou."



Oznámenie amerického prezidenta o pozastavení vojenskej pomoci pre Ukrajinu prišlo po ostrej slovnej výmene v Oválnej pracovni s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Dodávky budú podľa Bieleho domu obnovené až keď Zelenskyj Trumpa presvedčí, že má skutočný záujem na mierových rokovaniach s Ruskom.



Hovorca britskej vlády v reakcii uviedol, že Londýn je aj naďalej "úplne odhodlaný zabezpečiť trvalý mier na Ukrajine a na podporu tohto úsilia spolupracuje s kľúčovými spojencami."



Líderka britskej opozície a šéfka Konzervatívnej strany Kemi Badenochová podľa BBC označila pozastavenie pomoci za "hlboko znepokojujúce". Rozhodnutie podľa nej znamená, že Británia a Európa sa musia rýchlo vyzbrojiť, aby mohli Ukrajine poskytnúť ďalšiu pomoc. "Musíme pracovať na tom, aby sme udržali Ameriku v hre a Rusko mimo nej," dodala.



Britský premiér v nedeľu usporiadal summit západných lídrov, po ktorom potvrdil plán zorganizovať "koalíciu ochotných", ktorá by dohliadala na plnenie akejkoľvek mierovej dohody na Ukrajine. Vedúcu úlohu v koalícii by zohrávalo Spojené kráľovstvo. Oznámil aj dohodu v hodnote 1,6 miliardy libier, ktorá umožní Ukrajine nakúpiť rakety pre systémy protivzdušnej obrany a pôžičku v hodnote 2,2 miliardy libier, ktorá bude financovaná zo zmrazených ruských aktív.