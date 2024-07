Britský premiér Starmer sľúbil pevnú podporu Ukrajine

Washington 10. júla (TASR) - Britský premiér Keir Starmer v stredu sľúbil pevnú podporu Ukrajine zo strany Británie. Minister obrany John Healey žiadal zvýšenie výdavkov na obranu na 2,5 percenta HDP. TASR informuje podľa agentúr AFP, Reuters a stanice BBC.



Starmer sa stredu počas summitu NATO vo Washingtone stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. "Úplne jasne som uviedol, že pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, zmena vlády neprináša žiadny rozdiel v oblasti podpory, ktorú poskytneme," povedal Starmer, ktorý sa premiérom stal po minulotýždňových parlamentných voľbách. Stretnutie so Zelenským označil za veľmi dobré.



Starmerovi labouristi vo voľbách výrazne porazili konzervatívcov, ktorí boli vo vláde od roku 2010. Británia počas pôsobenia svojich troch posledných premiérov patrila k najvernejším podporovateľom Ukrajiny a zohrávala dôležitú úlohu aj v oblasti podpory od NATO, píše AFP.



Summit je podľa Starmera príležitosť pre novú labouristickú vládu, aby potvrdila záväzok Británie k NATO. So Zelenským mal podľa svojich slov príležitosť rokovať o tom, akú ďalšiu podporu potrebuje.



Nový britský minister obrany John Healey žiadal, aby NATO zvážilo zvýšiť požiadavku na minimálne výdavky členských krajín na obranu na úroveň 2,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Rastúce hrozby vo svete podľa jeho slov potvrdzujú, že všetky členské krajiny NATO budú potrebovať viac než súčasné dve percentá. Na tých sa dohodli ešte na summite v roku 2014. V súčasnosti tento záväzok spĺňa 23 z celkového počtu 32 členov.



Starmer v utorok vyjadril odhodlanie naplniť svoj sľub z volebnej kampane a zvýšiť obranné výdavky Británie na 2,5 percenta HDP, pripomína Reuters. Zdôraznil však, že tak urobí len v prípade, ak si to krajina bude môcť dovoliť a po prehodnotení obrannej stratégie.