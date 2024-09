Britský premiér Starmer vylúčil úsporné opatrenia

Liverpool 22. septembra (TASR) - Britský premiér Keir Starmer v nedeľu sľúbil, že bude chrániť verejné služby a vylúčil úsporné opatrenia. Povedal to pred výročnou konferenciou Labouristickej strany, ktorá sa po 15 rokoch v opozícii v júli ujala vlády. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Po mesiacoch pochmúrnych názorov na vývoj britskej ekonomiky podpredsedníčka vlády Angela Raynerová mala v nedeľu v úvodnom prejave konferencie v Liverpoole optimistické slová. Za rečníckym pódiom bolo červené pozadie so sloganom "Zmena sa začína".



Vicepremiérka Raynerová má na starosti aj bývanie a komunity a v prejave sľúbila, že "opraví základy a vráti Britániu späť na cestu rastu". Minister zahraničných vecí David Lammy vo svojom prejave hovoril o návrate Británie na globálnu scénu a krokoch k "resetovaniu" vzťahu Londýna s Európou.



Pred konferenciou premiér Starmer pre noviny The Observer povedal, že jeho vláda urobila za 11 týždňov "oveľa viac, ako posledná vláda pravdepodobne za posledných 11 rokov". Má ambiciózne ciele v oblasti výstavby domov, chystá zriadenie verejne vlastneného investičného orgánu pre zelenú energie a nábor policajtov a učiteľov. Zopakoval, že "zabezpečí, aby naše verejné služby správne fungovali" a ochránil pracujúcich ľudí pred zvyšovaním daní.



Raynerová v prejave oznámila "historickú" revíziu pracovného práva, ktorá bude predložená parlamentu budúci mesiac, vrátane zvýšenia minimálnej mzdy.



Stranícka konferencia prináša potrebné zvýšenie morálky labouristov po období, keď v tlači dominovali negatívne titulky pre Starmera. Cez víkend mala v Birminghame konferenciu aj protiimigračná strana Reform UK, ktorá mala v júlových voľbách rekordných 14 percent hlasov a jej silnejšiemu zastúpeniu v parlamente zabránil iba väčšinový volebný systém v Británii.



Konzervatívci usporiadajú svoju konferenciu na budúci týždeň uprostred sporov o vedenie a smerovanie strany.