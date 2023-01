Britský premiér súhlasil s dodávkou tankov pre Ukrajinu

Londýn 14. januára (TASR) - Britský premiér Rishi Sunak súhlasil s dodaním tankov na Ukrajinu s cieľom pomôcť jej úsiliu o opätovné dobytie územia, ktoré okupuje Rusko. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Podľa britského bulvárneho denníka The Sun zdroj z vládnych kruhov uviedol, že Sunak bude o tomto zámere v sobotu informovať ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



Štyri britské tanky Challenger 2 majú byť okamžite odoslané do východnej Európy a osem ďalších bude nasledovať krátko po tom.



Vládny zdroj denníku povedal, že "premiér dal jasne najavo, že Spojené kráľovstvo musí dodržať svoj záväzok voči Ukrajine, čo znamená zabezpečenie toho, aby mala kritické vybavenie na svoju obranu a zmenu pomeru síl na bojisku".



Ohlásený krok by urobil z Británie prvú západnú mocnosť, ktorá by Ukrajincom dodala bojové tanky.



Kyjev bez zvýšenia bojovej sily, vrátane tankov a iných ťažkých zbraní, nebude schopný získať späť významné územie od Ruska, varovali začiatkom tohto týždňa predstavitelia Západu. V rámci NATO sa tiež objavili obavy, že dodávky tankov by Rusi mohli považovať za eskaláciu konfliktu.



USA už prisľúbili Kyjevu 50 bojových vozidiel pechoty (BVP) Bradley v rámci svojho doteraz najväčšieho balíka vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Nemecko chce dodať zhruba 40 BVP Marder a Francúzsko prisľúbilo Ukrajine obrnené transportéry AMX-10 RC.