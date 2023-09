Britský premiér Sunak ocenil pokrok ukrajinskej protiofenzívy

Londýn 7. septembra (TASR) - Britský premiér Rishi Sunak vo štvrtkovom telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským "vyzdvihol ukrajinské ozbrojené sily za ich pokračujúci pokrok na bojisku" v rámci protiofenzívy, ktorú spustili pred troma mesiacmi. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA, odvolávajúcej sa na vyhlásenie úradu britského premiéra.



Viacerí západní predstavitelia sa v ostatnom čase vyjadrili, že ukrajinská protiofenzíva nepostupuje tak, ako sa očakávalo. Po telefonáte so Zelenským sa na to novinári spýtali aj Sunakovho hovorcu.



"Nie je namieste, aby som hodnotil operačný progres ukrajinských ozbrojených síl, ale podľa mňa jasne vidíme neuveriteľný kus práce zo strany ukrajinskej armády proti oveľa väčšej armáde a mali by sme ju za toto úsilie pochváliť," vyhlásil Sunakov hovorca.



O telefonáte informoval na sociálnej sieti X aj Zelenskyj, podľa ktorého hovorili aj o možnostiach vývozu obilia z Ukrajiny cez Čierne more. "Ukrajina už úspešne využila alternatívnu trasu. Potrebujeme, aby nám naši partneri pomohli posilniť protivzdušnú obranu v Odeskej oblasti," napísal Zelenskyj. Británii sa zároveň poďakoval za vojenskú pomoc.