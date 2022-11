Britský premiér Sunak víta klimatickú dohodu z COP27

Londýn 20. novembra (TASR) - Britský premiér Rishi Sunak privítal v nedeľu dohodu, ktorú bola dosiahnutá na Klimatickom summite OSN (COP27) v Egypte, no vyzval na to, aby sa "urobilo viac". TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Vítam pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť na COP27, no nie je čas na nečinnosť. Treba urobiť viac," uviedol Sunak vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti Twitter.



Podľa britského premiéra je dôležité, "udržať pri živote" záväzok obmedziť globálne otepľovanie na maximálne 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnym obdobím.



Krajiny na Klimatickom summite OSN (COP27) v nedeľu súhlasili so založením fondu pre zraniteľné krajiny, no v prijatej klimatickej dohode sa nepodarilo presadiť ďalšie znižovanie emisií, aby svet dokázal splniť cieľ a udržať nárast globálnej teploty pod 1,5 stupňa Celzia.



Sunak na summite v Egypte zúčastnil. Pôvodne ho plánoval vynechať pre "naliehavé domáce záležitosti“, no svoju účasť prehodnotil po tom, čo bolo jeho rozhodnutie neprísť na summit kritizované, píše AFP.