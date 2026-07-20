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Britský premiér telefonoval s Trumpom, vraj ho pozval do Manchestru
Burnham v minulosti šéfa Bieleho domu viackrát kritizoval, napríklad aj po útoku na Kapitol zo 6. januára 2021.
Autor TASR
Londýn 20. júla (TASR) - Britský premiér Andy Burnham v pondelok telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Išlo o jeden prvých telefonických rozhovorov s lídrom zahraničnej krajiny od jeho vymenovania do funkcie predsedu vlády. Informovali o tom agentúra Reuters a britské médiá, píše TASR.
Obsah rozhovoru nebol bezprostredne známy, Burnham ho ale podľa magazínu Politico využil okrem iného na to, aby Trumpa pozval na návštevu Manchesteru. Premiér bol až donedávna viac ako deväť rokov starostom Veľkého Manchestru a vyslúžil si prezývku „Kráľ severu“.
Prezident USA v júni na otázku novinárov k Burhnamovi povedal, že o ňom počul, že „je extrémne liberálny“. Cez víkend ale na svojej sieti Truth Social vyzdvihol jeho plán urýchliť prieskum ložísk ropy a zemného plynu v oblastiach Severného mora, na ktoré už boli udelené licencie.
„(Severné more) je jedným z najväčších zdrojov kvalitnej ropy na Zemi, má pred sebou stovky rokov ťažby, jeho zásoby sú z veľkej časti ešte neobjavené a premení Spojené kráľovstvo z krajiny sužovanej chudobou na jednu z najbohatších na svete!“ napísal Trump v príspevku.
Burnham v minulosti šéfa Bieleho domu viackrát kritizoval, napríklad aj po útoku na Kapitol zo 6. januára 2021. Počas predvolebnej kampane v júni zase označil americkú politiku za „polarizovanú“ či „jedovatú“.
Obsah rozhovoru nebol bezprostredne známy, Burnham ho ale podľa magazínu Politico využil okrem iného na to, aby Trumpa pozval na návštevu Manchesteru. Premiér bol až donedávna viac ako deväť rokov starostom Veľkého Manchestru a vyslúžil si prezývku „Kráľ severu“.
Prezident USA v júni na otázku novinárov k Burhnamovi povedal, že o ňom počul, že „je extrémne liberálny“. Cez víkend ale na svojej sieti Truth Social vyzdvihol jeho plán urýchliť prieskum ložísk ropy a zemného plynu v oblastiach Severného mora, na ktoré už boli udelené licencie.
„(Severné more) je jedným z najväčších zdrojov kvalitnej ropy na Zemi, má pred sebou stovky rokov ťažby, jeho zásoby sú z veľkej časti ešte neobjavené a premení Spojené kráľovstvo z krajiny sužovanej chudobou na jednu z najbohatších na svete!“ napísal Trump v príspevku.
Burnham v minulosti šéfa Bieleho domu viackrát kritizoval, napríklad aj po útoku na Kapitol zo 6. januára 2021. Počas predvolebnej kampane v júni zase označil americkú politiku za „polarizovanú“ či „jedovatú“.