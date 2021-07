Johnson pred otvorením ekonomiky vyzval verejnosť k opatrnosti

Na archívnej snímke britský premiér Boris Johnson Foto: TASR/AP

Londýn 18. júla (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v nedeľu vo videoodkaze vyzval verejnosť, aby si naďalej dávala pozor na ochorenie COVID-19. Vyhlásil to večer pred zrušením pandemických obmedzení v Anglicku. Johnson zároveň potvrdil, že sa nachádza v samoizolácii a zostane v nej do 26. júla.Informácie priniesla tlačová agentúra AFP." povedal premiér vo videu.Johnson a britský minister financií Rishi Sunak museli ísť do izolácie, pretože minister zdravotníctva Sajid Javid v sobotu oznámil, že mal pozitívny test na covid.Najprv hovorca premiéra vyhlásil, že Johnson a Sunak sa zúčastňujú na pilotnom vládnom programe, ktorý im vďaka každodennému testovaniu umožňuje pokračovať v práci v ich kanceláriách a až mimo pracoviska sa izolovať.Po pobúrení, ktoré tento oznam vyvolal, však hovorca vyhlásenie zmenil. Uviedol, že na pilotnom programe sa nezúčastňuje ani jeden z týchto predstaviteľov a prácu budú vykonávať na diaľku." povedal Johnson.Opoziční politici ho obvinili, že si pre seba vytvára osobitné pravidlá. Johnson následne vyzval každého, aby rešpektoval štátny systém zisťovania nakazených a trasovania kontaktov, pretože počty ľudí infikovaných koronavírusom prudko stúpajú.Opozícia a vedci ho tiež obviňujú, že v pondelok mieni nezodpovedne znovu otvoriť Anglicko, napriek rýchlemu šíreniu koronavírusového variantu delta.Premiér však tento plán obhajoval. "" dodal Johnson.," zdôraznil premiér.