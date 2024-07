Britský premiér vyzýva spojencov z NATO, aby zvýšili výdavky na obranu

Washington 12. júla (TASR) - Britský premiér Keir Starmer vo štvrtok vyzval ostatných spojencov z aliancie NATO, aby zvýšili svoje výdavky na obranu. Argumentoval, že je to potrebné v záujme ochrany hodnôt aliancie v "novej a nebezpečnej ére".



Ako v noci na piatok informovala agentúra Reuters, v prejave na svojom prvom medzinárodnom summite, odkedy sa stal predsedom britskej vlády, Starmer zopakoval, že jeho kabinet predloží plán na vyčlenenie 2,5 percenta HDP na obranu.



V príhovore na summite NATO vo Washingtone Starmer uviedol, že dve percentá HDP na obranu v súčasnosti vynakladá 23 z 32 členov aliancie. Upozornil však, že "vzhľadom na vážne hrozby pre našu bezpečnosť musíme ísť ďalej".



Podľa Starmera "čelíme generačnej hrozbe zo strany Ruska, ktorému pomáha Severná Kórea a Irán". Dodal, že konflikty zúria na celom Blízkom východe i v severnej Afrike; výzvou je aj Čína, či terorizmus. Upozornil, že medzinárodné inštitúcie, ktoré by mali byť pripravené reagovať, sú podkopávané.



Reuters doplnil, že z analýzy, ktorú v apríli zverejnila predchádzajúca konzervatívna vláda, vyplýva, že výdavky Británie na obranu spĺňajúce kritériá NATO by v rozpočtovom roku 2024/25 mali predstavovať 2,32 percenta HDP.