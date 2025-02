Britský premiér vyzýva svetových lídrov, aby sa dali testovať na HIV

Londýn 10. februára (TASR) - Keir Starmer sa stal prvým úradujúcim britským premiérom a lídrom skupiny G7, ktorý verejne absolvoval testovanie na vírus HIV. Vyzval aj ostatných svetových politikov, aby nasledovali jeho príklad. V pondelok o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.



Úrad britského premiéra v pondelok zverejnil zábery lídra Spojeného kráľovstva, ktorý si v piatok v rámci celoštátnej akcie na podporu testovania na HIV urobil vo svojej rezidencii na Downing Street domáci test.



Britská agentúra pre zdravotnú bezpečnosť (UKHSA) odhaduje, že v Anglicku žije 4700 ľudí s nediagnostikovaným vírusuom HIV. Kľúčovou súčasťou stratégie na ich nájdenie je zintenzívnenie testovania.



Starmer vo vyhlásení ozrejmil, že ak sa ľudia testujú, budú poznať svoj stav - "a je lepšie, aby vedeli", pričom následne môžu prístup k liečbe, čo tiež pomôže "splniť náš spoločný cieľ ukončiť nové prenosy HIV do roku 2030."



Britský premiér o tomto cieli hovoril už v decembri 2024, keď avizoval, že jeho vláda naň vyčlení ďalšie financie. Podrobný plán bude zverejnený koncom tohto roka.



Týždenná kampaň na testovanie HIV sa v Anglicku koná každoročne od roku 2012. Ľudia sa môžu objednať na bezplatné testovanie HIV v krvi a k dispozícii sú dva typy domácich testovacích súprav: jedna poskytuje výsledky do 15 minút, druhá umožňuje aj test na syfilis a vyhodnocuje sa v laboratóriách.



HIV je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti, ktorý napadá imunitný systém človeka a znižuje tým jeho obranyschopnosť voči ochoreniam a môže sa rozvinúť do ochorenia AIDS.