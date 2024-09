Britský premiér začal svoju návštevu v Dubline

Dublin 7. septembra (TASR) - Britský premiér Keir Starmer a írsky premiér Simon Harris v sobotu vyhlásili, že sa ich krajiny presúvajú od "rozporov späť k priateľstvu". Urobili tak počas Starmerovej návštevy Dublinu, ktorá bola súčasťou úsilia o zlepšovanie vzťahov, ako aj britských väzieb s Európskou úniou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Starmer je prvým britským premiérom, ktorý navštívil Írsko za uplynulých päť rokov. S Harrisom rokoval necelé dva mesiace od návštevy írskeho premiéra v Spojenom kráľovstve. Harris zavítal do Londýna po víťazstve Starmerovej Labouristickej strany vo voľbách.



Britský premiér v sobotu írskemu partnerovi povedal, že nastal "čas na reset". Uviedol tiež, že chce zlepšiť spoluprácu so štátmi EÚ a dúfa, že sa mu podarí upraviť diplomatické a obchodné vzťahy bez toho, aby musel prehodnotiť princípy odchodu Británie z Únie.



Rozhodnutie Británie vystúpiť z EÚ po referende v roku 2016 výrazne ovplyvnilo britsko-írske vzťahy. Severné Írsko sa stalo hlavným sporným bodom dohody, pretože je súčasťou Spojeného kráľovstva a zároveň má pozemnú hranicu s Írskom, členským štátom Európskej únie.



"Tento moment predstavuje zásadný posun v našich bilaterálnych vzťahoch. Po brexitových debatách sa posúvame od rozporov späť k priateľstvu," uviedli premiéri pre denník The Irish Times.



Predsedovia vlád oboch krajín sa počas Starmerovej návštevy plánovali stretnúť aj so zástupcami viacerých podnikov vrátane spoločnosti Primark. Následne mali spoločne sledovať zápas medzi Írskou republikou a Anglickom.