Britský princ Andrew čelí žalobe, popiera priateľstvo s Maxwellovou

Londýn/New York 27. januára (TASR) - Britský princ Andrew poprel blízke priateľstvo s Ghislaine Maxwellovou, odsúdenou za spoluprácu s finančníkom a sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom v jeho sexuálnych zločinoch. Urobil tak vo vyhlásení prostredníctvom svojich právnikov v odpovedi Virgínii Giuffreovej, ktorá ho v USA žaluje za údajné sexuálne násilie. Informovala o tom vo štvrtok britská stanica BBC.



Princovi právnici potvrdili, že Andrew je pripravený brániť sa voči Giuffreovej obvineniam pred súdom. Vojvoda z Yorku odmieta všetky obvinenia.



V 11-stranovom súdnom dokumente, ktorý v stredu odovzdali princovi právnici súdu, uviedli tiež početné dôvody, prečo by mala byť občianska žaloba Giuffreovej zamietnutá. Jedným z nich má byť otázka súhlasu k pohlavnému styku.



"Predpokladajme - bez toho, aby sme to pripustili -, že Giuffreová utrpela nejakú ujmu alebo škodu, ako uvádza v žalobe. Avšak prekážku pre jej tvrdenia predstavuje doktrína súhlasu," píšu právnici.



Princ Andrew priznal, že sa s Epsteinom stretol "okolo roku 1999", ale popiera, že by sa bol zúčastnil na sexuálnych zločinoch, ktoré finančník sprostredkovával. Ešte v roku 2019 sa Andrew odmietol dištancovať od svojho priateľstva s Epsteinom po tom, ako finančníka obvinili z kupliarstva.



Andrew koncom roku 2019 v rozhovore v relácii BBC Newsnight povedal, že s Giuffreovou nemal nikdy pohlavný styk a ani si údajne nepamätal, že by sa s ňou niekedy stretol. Následne však médiá zverejnili fotografiu, ktorá ho zachytáva, ako okolo pliec drží vtedy 17-ročnú Robertsovú, dnes Giuffreovú. Na snímke za nimi je Maxwellová.



K tejto fotografii právnici v stredajšom dokumente napísali, že nemajú dostatok informácií, aby potvrdili alebo vyvrátili jej autenticitu.



Spomínaný Andrewov rozhovor pre BBC bol vtedy hodnotený ako obrovské mediálne fiasko. Kráľovská rodina následne zverejnila vyhlásenie, že princ Andrew sa na vlastnú žiadosť stiahne z verejného účinkovania.



Začiatkom januára pozbavil Buckinghamský palác princa Andrewa aj čestných vojenských hodností a uviedol, že v tomto súdnom procese bude vystupovať ako súkromná osoba.



Američanka Virginia Giuffreová podala v auguste minulého roku na princa žalobu za to, že ju v roku 2001, keď mala 17 rokov, údajne viackrát sexuálne zneužil. K útokom došlo podľa nej v nehnuteľnostiach finančníka a odsúdeného mŕtveho pedofila Jeffreyho Epsteina v Londýne, New Yorku a na Epsteinovom súkromnom ostrove v Karibiku.