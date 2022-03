Britský princ Charles pricestoval na návštevu Írska

Dublin 23. marca (TASR) - Britský princ Charles s manželkou Camillou v stredu začali trojdňovú oficiálnu návštevu Írska. Ide o súčasť série zahraničných ciest členov kráľovskej rodiny pri príležitosti 70. výročia nástupu kráľovnej Alžbety II. na trón. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Princ z Walesu s manželkou začali návštevu Írska v najstaršom meste krajiny Waterforde a ukončia ju na hrade Rock of Cashel na juhu Írska. "Počas návštevy sa ich kráľovské výsosti stretnú s miestnymi komunitami, podnikateľmi a pracovníkmi v prvej línii, ktorí pomáhali počas pandémie," uviedlo vo vyhlásení britské veľvyslanectvo v Dubline.



Charles, prvorodený syn 95-ročnej panovníčky a dedič trónu, sa okrem toho stretne aj s írskym premiérom Micheálom Martinom, s farmármi a organizáciami, ktoré sa podieľajú na riešení klimatickej krízy, ako aj s miestnou komunitou Ukrajincov.



Pred odchodom do Írska stihli Charles s Camillou v severoírskom Belfaste navštíviť múzeum Titanicu, kde sa stretli s predstaviteľmi organizácií, ktoré pomáhajú utečencom.



Charles a Camilla už Írsko navštívili päťkrát, naposledy v roku 2019, kedy sa stretli s írskym prezidentom Michaelom Higginsom.



Charles aj Camilla na začiatku februára prekonali COVID-19. Pozitívny test na koronavírus mal minulý týždeň aj írsky premiér, ktorý sa v dôsledku toho nemohol osobne stretnúť s americkým prezidentom Joeom Bidenom.



Návšteva Charlesa a Camilly v Írsku je súčasťou jarnej série ciest členov britskej kráľovskej rodiny absolvujú do ôsmich krajín britského Spoločenstva národov. V súčasnosti je na návšteve Karibiku aj Charlesov syn princ William s manželkou Catherine.



Kráľovná Alžbeta II., ktorá v apríli oslávi 96. narodeniny, sa v roku 2011 sa stala historicky prvou britskou panovníčkou, ktorá navštívila Írsko, odkedy v roku 1919 vyhlásilo nezávislosť.