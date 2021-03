Britský princ Harry dostal pozíciu vo firme v Silicon Valley

Londýn 23. marca (TASR) - Britský princ Harry prijal pracovnú pozíciu vo firme BetterUp sídliacej v americkom Silicon Valley, ktorá sa venuje oblasti duševného zdravia a koučingu. Uvádza sa to na webovej stránke start-upu, podľa ktorej vojvoda zo Sussexu figuruje ako člen jej manažérskeho tímu. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.



Správu ako prvý priniesol denník The Wall Street Journal, pre ktorý princ Harry uviedol, že túto ponuku prijal, aby mohol prispieť k pozitívnemu formovaniu ľudských životov. "Proaktívny koučing poskytuje nekonečné možnosti osobného rozvoja, zvýšenej vnímavosti a všeobecne lepšieho života," povedal.



Firma BetterUp, ktorá vznikla v roku 2013, poskytuje profesionálny koučing, poradenstvo a mentorstvo.



Manželia predtým založili charitatívnu organizáciu s názvom Archewell, ktorej cieľom je "pozdvihovať a zjednocovať komunity" a spustili i podcast Archewell Audio.



Princ Harry žije posledný rok spolu so svojou manželkou Meghan a ich synom Archiem v Kalifornii. Vlani vo februári oznámili, že sa definitívne nevrátia k plneniu svojich povinností členov britskej kráľovskej rodiny. V nedávnom rozhovore s americkou moderátorkou Oprah Winfreyovou priznali, že ich rozhodnutie súviselo s negatívnymi a rastistickými reakciami médií, ktorým museli čeliť.



Meghan Markleová v marcovom rozhovore vyvolala rozruch tvrdením, že v Buckinghamskom paláci sa malo hovoriť aj o tom, akú tmavú pleť bude mať jej syn, keď sa narodí. Podľa vlastných slov myslela v ťažkých časoch dokonca na samovraždu. Kráľovská rodina jej mala údajne odoprieť i pomoc v oblasti duševného zdravia.