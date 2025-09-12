< sekcia Zahraničie
Britský princ Harry pricestoval do Kyjeva
Nemôžeme zastaviť vojnu, ale môžeme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli procesu zotavovania sa z nej, povedal Harry.
Autor TASR
Kyjev 12. septembra (TASR) - Britský princ Harry v piatok pricestoval na vopred neohlásenú návštevu Ukrajiny. Spolu s tímom zo svojej nadácie Invictus Games prišiel do Kyjeva, aby predstavil iniciatívy na pomoc pri rehabilitácii zranených vojakov. V pláne má aj stretnutie s ukrajinskou premiérkou Julijou Svyrydenkovou. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, Reuters a denníka The Guardian.
Ide o Harryho druhú návštevu Ukrajiny, ktorá podľa americkej tlačovej agentúry patrí medzi štáty uchádzajúce sa o usporiadanie hier Invictus o štyri roky. Táto športová súťaž, ktorú založil v roku 2014 britský princ, je podujatie pre zranených, chorých a zdravotne znevýhodnených vojakov a veteránov.
„Nemôžeme zastaviť vojnu, ale môžeme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli procesu zotavovania sa z nej,“ povedal Harry pre denník The Guardian počas nočnej cesty vlakom do ukrajinskej metropoly.
Britský denník informuje, že podľa tohtoročných odhadov spôsobila vojna na Ukrajine trvalé zdravotné znevýhodnenie 130.000 ľudí a tamojšia vláda teraz zaradila rehabilitáciu prostredníctvom športu do centra svojej politiky pomoci vojnovým veteránom. Do marca 2025 využilo výhody ako členstvo v posilňovni či vstup na plavárne viac ako 22.000 veteránov z celej Ukrajiny.
Princ uviedol, že do Kyjeva ho pôvodne pozvala Oľha Rudnevová, zakladateľka a výkonná riaditeľka Traumatologického centra Superhumans v ukrajinskom meste Ľvov, ktoré lieči zranených pacientov po amputáciách. Centrum navštívil v apríli, no s Rudnevovou sa náhodne stretol pred pár mesiacmi v Spojených štátoch. Následne dostal oficiálne pozvanie na návštevu, tvrdí.
Harry má v pláne navštíviť aj Národné múzeum dejín Ukrajiny v druhej svetovej vojne. Očakáva sa tiež, že strávi čas s 200 veteránmi. Stretnúť by sa mal aj s ukrajinskou premiérkou.
Princ poznamenal, že návšteva Kyjeva mu poskytne možnosť porozprávať sa s veteránmi a na vlastné oči vidieť vojnové škody.
