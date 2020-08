Princ Harry s manželkou Meghan žijú v kalifornskej Santa Barbare

Londýn 13. augusta (TASR) - Britský princ Harry a jeho manželka Meghan Markleová sa presťahovali do mesta Santa Barbara v americkom štáte Kalifornia. Pre agentúru DPA to v stredu uviedol hovorca prominentného páru.



"Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu sa presťahovali do svojho rodinného domu (v Santa Barbare) v júli tohto roku," uviedol hovorca s tým, že manželia dúfajú, že bude rešpektované ich súkromie, ako aj súkromie ich susedov.



Herečka Meghan Markleová (39), ktorá je rodáčkou z kalifornského Los Angeles, sa za princa Harryho (35) vydala v máji 2018 a o rok neskôr sa im narodil syn Archie. Začiatkom tohto roka manželia oznámili, že plánujú viesť nezávislejší život a financovať si ho sami. Vzdali sa kráľovských povinností a chcú si budovať vlastnú kariéru.



Harry je šiesty v poradí nástupníctva na britský trón. Aj keď sa vzdal povinností v rámci kráľovskej rodiny, zostal mu titul princ a pár si ponechal tituly vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu.