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Britský princ Harry sa na Ukrajine stretol so zranenými vojakmi
Princ počas svojej štvrtej návštevy Ukrajiny od začiatku ruskej invázie v roku 2022 navštívil mesto Ľvov a vystúpil aj na konferencii pre zdravotníkov pod záštitou špecializovanej kliniky Superhumans.
Autor TASR
Kyjev 16. novembra (TASR) - Britský princ Harry sa počas dvojdňovej návštevy Ukrajiny stretol s vojakmi, ktorí utrpeli zranenia v boji, a vyjadril presvedčenie, že Ukrajina môže vyhrať vojnu proti Rusku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Princ počas svojej štvrtej návštevy Ukrajiny od začiatku ruskej invázie v roku 2022 navštívil mesto Ľvov a vystúpil aj na konferencii pre zdravotníkov pod záštitou špecializovanej kliniky Superhumans.
„Zvíťazíte v tejto vojne a potom budete mať všetky predpoklady na úspech,“ povedal v sobotu na konferencii, pričom vyjadrenia bolo z bezpečnostných dôvodov možné zverejniť až po jeho odchode z Ukrajiny.
V rámci iného podujatia Harry sledoval tréning hráčov rugby na invalidných vozíkoch, ktorí sa pripravovali na budúci ročník podujatia Invictus Games. Ide o turnaj pre príslušníkov ozbrojených síl a veteránov, ktorý princ založil ešte v roku 2014 počas pôsobenia v armáde. Ukrajina plánuje vyslať na hry 60 súťažiacich do anglického Birminghamu. Harry vyjadril nádej, že aj Kyjev bude raz môcť usporiadať toto podujatie.
AFP pripomenula, že od začiatku invázie Ukrajina nemôže hostiť veľké medzinárodné súťaže, ale po skončení vojny chce opäť prilákať kultúrne i športové podujatia.
Princ počas svojej štvrtej návštevy Ukrajiny od začiatku ruskej invázie v roku 2022 navštívil mesto Ľvov a vystúpil aj na konferencii pre zdravotníkov pod záštitou špecializovanej kliniky Superhumans.
„Zvíťazíte v tejto vojne a potom budete mať všetky predpoklady na úspech,“ povedal v sobotu na konferencii, pričom vyjadrenia bolo z bezpečnostných dôvodov možné zverejniť až po jeho odchode z Ukrajiny.
V rámci iného podujatia Harry sledoval tréning hráčov rugby na invalidných vozíkoch, ktorí sa pripravovali na budúci ročník podujatia Invictus Games. Ide o turnaj pre príslušníkov ozbrojených síl a veteránov, ktorý princ založil ešte v roku 2014 počas pôsobenia v armáde. Ukrajina plánuje vyslať na hry 60 súťažiacich do anglického Birminghamu. Harry vyjadril nádej, že aj Kyjev bude raz môcť usporiadať toto podujatie.
AFP pripomenula, že od začiatku invázie Ukrajina nemôže hostiť veľké medzinárodné súťaže, ale po skončení vojny chce opäť prilákať kultúrne i športové podujatia.