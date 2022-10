Britský princ William s manželkou navštívili Severné Írsko

Belfast 6. októbra (TASR) – Britský princ William a jeho manželka Kate navštívili vo štvrtok Severné Írsko, kde sa stretli so zástupcami charitatívnych a komunitných organizácií. Zavítali tam po prvý raz od úmrtia kráľovnej Alžbety II. začiatkom septembra. TASR informuje na základe správ agentúry DPA a stanice BBC.



William sa po smrti svojej starej matky Alžbety II. stal následníkom britského trónu a jeho otec kráľ Karol III. mu udelil titul princ z Walesu.



Prvým bodom programu jednodňovej cesty dvojice bola návšteva organizácie PIPS v Belfaste, ktorá sa zameriava na prevenciu samovrážd. So zamestnancami hovorili o pomoci ľuďom, ktorí by si mohli vziať život alebo sú ohrození sebapoškodzovaním. Dvojica sa zúčastnila aj na arteterapeutickom sedení so skupinou zraniteľných detí, ktorá PIPS podporuje.



Privítala ich okrem iných starostka Belfastu Christina Blacková a John Finucane, poslanec za nacionalistickú stranu Sinn Féin, ktorá sa zasadzuje za odtrhnutie od Spojeného kráľovstva a zjednotenie s Írskou republikou.



DPA pripomína, že spory medzi katolíckymi nacionalistami, usilujúcimi sa o zjednotenie Severného Írska s Írskou republikou, a protestantskými unionistami, ktorí sa snažia zachovať súčasný stav, teda zotrvanie Severného Írska v Spojenom kráľovstve, viedli ku tri desaťročia trvajúcej občianskej vojne, ktorú ukončila dohoda z roku 1998.