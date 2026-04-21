Britský regulátor vyšetruje Telegram pre obsah so zneužívanými deťmi
Vyšetrovanie spoločnosť podľa vlastných slov prekvapilo a vyjadrila obavy, že by „mohlo ísť o súčasť širšieho útoku na online platformy".
Autor TASR
Londýn 21. apríla (TASR) - Britský vysielací a mediálny regulátor Ofcom v utorok spustil vyšetrovanie aplikácie Telegram s cieľom preveriť, či plní svoju povinnosť brániť šíreniu obsahu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie detí. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a televízie BBC.
Podľa britských zákonov musia chatovacie aplikácie ako Telegram disponovať systémami, ktoré zabraňujú tomu, aby sa užívatelia dostali do kontaktu s obsahom zobrazujúcim sexuálne zneužívanie detí, ako aj mechanizmami na boj proti šíreniu takéhoto obsahu. V opačnom prípade im hrozia vysoké pokuty.
Spoločnosť Telegram vo vyhlásení zaslanom AFP uviedla, že „kategoricky odmieta obvinenia Ofcomu“, a vysvetlila, že od roku 2018 „prakticky eliminovala verejné šírenie obsahu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie detí na svojej platforme“. Vyšetrovanie spoločnosť podľa vlastných slov prekvapilo a vyjadrila obavy, že by „mohlo ísť o súčasť širšieho útoku na online platformy, ktoré bránia slobodu prejavu a právo na súkromie“.
Ofcom uviedol, že zhromaždil dôkazy o šírení takéhoto obsahu na základe vlastného vyšetrovania a tiež zistení Kanadského centra pre ochranu detí. Okrem Telegramu Ofcom vyšetruje aj dve chatovacie stránky pre teenagerov Teen Chat a Chat Avenue „pre podozrenia, že ich páchatelia zneužívajú na zoznamovanie sa s deťmi“.
„Sexuálne vykorisťovanie a zneužívanie detí spôsobuje obetiam nesmiernu ujmu a zabezpečenie toho, aby sa webové stránky a aplikácie s týmto problémom popasovali, je jednou z našich hlavných priorít,“ uviedla Suzanne Caterová, riaditeľka oddelenia pre presadzovanie práva v Ofcome.
