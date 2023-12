Britský rezort obrany dostal pokutu za únik údajov o stovkách Afgancov

Londýn 13. decembra (TASR) - Britské ministerstvo obrany dostalo pokutu 350.000 libier (440.000 dolárov) za zverejnenie osobných údajov 265 Afgancov, ktorí sa snažili utiecť z Afganistanu, keď sa radikálne hnutie Taliban v roku 2021 vrátilo k moci. V stredu to oznámil britský Úrad komisára pre informácie (ICO), informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Verejnosť sa o úniku údajov obsahujúcich e-mailové adresy stoviek ľudí vrátane afganských tlmočníkov prvýkrát dozvedela v septembri 2021. Tieto osoby boli omylom uvedené v kópii zaslaného e-mailu rezortu obrany. Jeho príjemcovia tak mohli vidieť všetky e-mailové adresy i súvisiace profilové fotografie.



E-mail s prísľubom pomoci s presídlením odoslali tlmočníkom, ktorí sa stále nachádzali v Afganistane alebo sa dokázali dostať do iných krajín. Ministerstvo poslalo o 30 minút neskôr ďalšiu správu, v ktorej adresátom odporučilo zmeniť si e-mailové adresy.



Vtedajší britský minister obrany Ben Wallace sa za neúmyselný únik údajov ospravedlnil a oznámil, že jeden úradník bol suspendovaný.



Poslanci dolnej komory britského parlamentu kritizovali vládu za priebeh evakuácie ľudí z Afganistanu, pričom poukázali na "systémové zlyhania vedenia, plánovania a prípravy".



Komisár pre informácie John Edwards uviedol, že "veľmi náročné" podmienky v teréne a rýchle rozhodovanie nie sú ospravedlnením pre nezabezpečenie ochrany osobných údajov. "Ak by sa zverejnené údaje dostali do rúk Talibanu, mohlo to mať za následok ohrozenie života (týchto ľudí)," dodal.