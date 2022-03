Britský rezort obrany: Na Ukrajinu boli vyslaní Wagnerovskí žoldnieri

Londýn/Kyjev/Moskva 29. marca (TASR) - Do bojov na východnú Ukrajinu boli vyslaní žoldnieri z ruskej polovojenskej organizácie známej ako Wagnerova skupina. V pondelok to uviedlo britské ministerstvo obrany. TASR informuje na základe správ denníka The Guardian a stanice Sky News.



"Očakáva sa, že nasadia viac ako 1000 žoldnierov vrátane vysokopostavených lídrov tejto organizácie, s cieľom vykonávať bojové operácie," uviedol rezort obrany Spojeného kráľovstva na sociálnej sieti Twitter.



"V dôsledku ťažkých strát a do značnej miery nepostupujúcej invázie bolo Rusko s vysokou pravdepodobnosťou nútené členov Wagnerovej skupiny presunúť na Ukrajinu na úkor operácií v Afrike a Sýrii," uviedlo ministerstvo v Londýne.



Na začiatku ruskej ofenzívy na Ukrajinu noviny The Times priniesli správu, že do Kyjeva bolo vyslaných viac ako 400 žoldnierov z Wagnerovej skupiny s cieľom zavraždiť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



Americké Centrum strategických a medzinárodných štúdií (CSIS) približuje, že hoci je Wagnerova skupina súkromnou organizáciou, jej manažment aj operácie sú "hlboko prepojené" s ruskou armádou aj spravodajskými službami.



Za posledných sedem rokov uzavrelo údajne najmenej jeden kontrakt na nasadenie do bojov v Sýrii, Líbyi či v Stredoafrickej republike do 10.000 členov Wagnerovej skupiny.



Sankcie, ktoré Británia minulý týždeň uvalila na ruských jednotlivcov a organizácie v súvislosti s ruskou ofenzívou na Ukrajine, sa dotkli i Wagnerovej skupiny, pripomína agentúra AFP.