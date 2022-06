Britský rezort obrany: Ruské sily v Severodonecku sú slabo vybavené

Londýn 6. júna (TASR) - Ruské vojenské jednotky nasadené na boj do mesta Severodoneck na východe Ukrajiny sú podľa britského ministerstva obrany len "slabo vybavené a vycvičené". Britský rezort obrany to tvrdí vo svojej najnovšej správe o situácii na Ukrajine, z ktorej v pondelok citovala spravodajská stanica Sky News.



Podľa zmieneného rezortu prešli za posledných 24 hodín v meste Severodoneck ukrajinské sily do protiútoku a oslabili tak predošlú prevahu, ktorú sa tam ruským silám podarilo získať vďaka svojej vysokej koncentrácii.



"Ruské sily nasadené do tejto oblasti zahŕňajú vojakov mobilizovaných zo záloh separatistických síl samozvanej Luhanskej ľudovej republiky, vedených Ruskom. Tieto jednotky sú slabo vybavené a vycvičené, pričom v porovnaní s regulárnymi ruskými jednotkami im chýba ťažká technika," uvádza britský rezort obrany.



Ministerstvo dodáva, že nasadenie takýchto "zástupných" pechotných síl do operácií zameraných na "čistenie" miest a ich okolia je taktikou, akú Rusko použilo už v Sýrii, keď do útokov na mestá a priľahlé oblasti nasadilo príslušníkov sýrskej armády.



"Tento prístup pravdepodobne naznačuje túžbu obmedziť straty v radoch regulárnych ruských síl," uzatvára britské ministerstvo.