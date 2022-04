Britský rezort obrany: Rusko povolalo na Ukrajinu sily z Gruzínska

Londýn/Kyjev 1. apríla (TASR) - Rusko povolalo na Ukrajinu viac ako 1000 svojich vojakov, ktorí pôsobia v Gruzínsku, uviedlo v noci na piatok britské ministerstvo obrany na Twitteri. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.



Podľa britského rezortu obrany Kremeľ presúva na Ukrajinu 1200 až 2000 vojakov z gruzínskych odštiepeneckých regiónov Abcházsko a Južné Osetsko. Z tejto skupiny vojakov plánuje Moskva vytvoriť tri "taktické prápory", uviedlo ministerstvo.



"Je veľmi nepravdepodobné, že by Rusko dopredu plánovalo posilniť svoje sily týmto spôsobom, a teda svedčí to o tom, že počas vojny utrpelo nečakane veľké straty," píše britský rezort obrany.



Demoralizovaní ruskí vojaci na Ukrajine odmietajú plniť rozkazy, ničia svoju výzbroj a nešťastnou náhodou zostrelili vlastné lietadlo, oznámil vo štvrtok šéf britskej tajnej služby Jeremy Fleming. Ruský prezident Vladimir Putin evidentne "mimoriadne nesprávne hodnotil" inváziu, dodal šéf britskej tajnej služby.



Ruská armáda sa sťahuje z oblastí na sever od ukrajinskej metropole Kyjev, z okolia Černihivu a Sumskej oblasti, uviedol v noci na piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tým, že očakáva zintenzívnenie bojov na východe Ukrajiny, najmä v regióne Donbas.