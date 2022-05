Britský rezort obrany:Rusi suspendovali viacerých vojenských veliteľov

Londýn 19. mája (TASR) - Rusko v uplynulých týždňoch suspendovalo viacerých vyšších vojenských veliteľov, ktorí nedosiahli stanovené ciele v úvodných fázach invázie na Ukrajine. V najnovšej hodnotiacej správe to uviedlo britské ministerstvo obrany.



Londýn vo štvrtok ráno uviedol, že generálporučík Sergej Kiseľ, ktorý velil elitnej 1. gardovej tankovej armáde, bol suspendovaný za svoje "zlyhanie", keď nedokázal dobyť ukrajinský Charkov.



Po aprílovom potopení ruského krížnika Moskva bol pravdepodobne suspendovaný aj viceadmirál Igor Osipov, ktorý velil ruskej Čiernomorskej flotile.



Náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov podľa Londýna pravdepodobne zostáva vo funkcii, nie je však jasné, či má stále dôveru prezidenta Vladimira Putina.



Analytici britského ministerstva obrany predpokladajú, že v ruskom vojenskom a bezpečnostnom systéme pravdepodobne prevláda kultúra zakrývania neúspechov a "obetných baránkov".



Londýn sa zároveň nazdáva, že "mnoho ruských veliteľov zapojených do invázie bude pravdepodobne čoraz viac rozptyľovaných snahami vyhnúť sa osobnej vine za ruské operačné neúspechy". To zrejme spôsobí ďalší tlak na ruský centralizovaný model velenia a kontroly, pretože dôstojníci sa stále viac snažia odkladať kľúčové rozhodnutia. Vo svetle týchto spravodajských informácií Británia predpokladá, že pre Rusko bude čoraz ťažšie vojensky uspieť.