Britský rezort obrany: Rusko sa zrejme presunie z Mariupolu do Donbasu

Londýn 20. mája (TASR) - Rusko pravdepodobne presunie svoje sily z ukrajinského prístavného mesta Mariupol do Donbasu ihneď po tom, ako toto dlho obliehané mesto strategicky zabezpečí. V najnovšej hodnotiacej správe to uviedlo britské ministerstvo obrany s tým, že pre tlak, ktorý je vyvíjaný na ruských veliteľov, sa tento presun zrejme uskutoční bez adekvátnej prípravy. TASR správu prevzala od denníka The Guardian.



Podľa britského rezortu obrany sa v areáli oceliarní Azovstaľ, ktorý bol poslednou baštou odporu ukrajinských vojakov v Rusmi zničenom Mariupole, vzdalo približne 1700 ukrajinských vojakov. Koľko ich ešte v oceliarňach zostáva, nie je jasné. No silný vzdor, ktorý Ukrajinci v Mariupole preukazovali už od začiatku vojny, znamená, že ruské jednotky z tejto oblasti sa musia prezbrojiť. Ide pritom o proces, ktorý môže trvať dlho, upozorňuje ministerstvo.



"Ihneď ako Rusko (strategicky) zabezpečí Mariupol, pravdepodobne presunie svoje jednotky do Donbasu, aby tam posilnili prebiehajúce operácie," uvádza britský rezort obrany.



"Ruskí velitelia sú však pod tlakom v súvislosti s preukázateľným dosiahnutím operačných cieľov. To znamená, že Rusko zrejme presunie svoje jednotky rýchlo a bez adekvátnych príprav, čím riskuje ďalšie oslabenie svojich síl," dodáva britské ministerstvo.