Britský rezort obrany:Rusko dosiahlo pokrok v úsilí o dobytie Bachmutu

Londýn 10. januára (TASR) - Ruské sily dosiahli mierny pokrok v bojoch o mesto Bachmut na východe Ukrajiny, kde Moskva útočí už niekoľko mesiacov. TASR o tom informuje na základe utorkovej správy britského ministerstva obrany.



Ruskej armáde a príslušníkom Vagnerovej skupiny sa počas posledných štyroch dní podarilo dostať do strategicky dôležitého mesta Soledar. Leží približne 10 kilometrov severne od Bachmutu, čo je hlavný krátkodobý cieľ Moskvy, píše britský rezort obrany.



Úspech v Soledare by mal Rusom umožniť priblížiť sa k Bachmutu zo severu a prerušiť ukrajinské komunikačné linky.



Boje sa zameriavajú na prístupové cesty do opustených štôlní soľných baní pod mestom v celkovej dĺžke 200 kilometrov.



"Obe strany sú znepokojené, že (tieto cesty) mohli byť použité na preniknutie za ich línie," píše ministerstvo obrany Spojeného kráľovstva.



Rusko v oblasti Bachmutu vyvíja zvýšené úsilie, je však nepravdepodobné, že v blízkej budúcnosti sa mu podarí mesto obsadiť, konštatuje rezort obrany. Ukrajinské sily tam majú stabilné obranné pozície a kontrolujú aj zásobovacie cesty.