Britský rezort: Útok na Azovstaľ by si vyžiadal značné ruské straty

Londýn/Kyjev 22. apríla (TASR) - Pozemný útok ruských jednotiek na mariupolské oceliarne Azovstaľ by si pravdepodobne vyžiadal značné ruské straty, čo by ešte viac znížilo ich celkovú bojovú účinnosť. V najnovšej hodnotiacej správe to vo štvrtok uviedlo britské ministerstvo obrany. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina zastaviť útok na Azovstaľ pravdepodobne naznačuje túžbu obmedziť ukrajinský odpor v Mariupole a uvoľniť ruské sily, ktoré budú nasadené inde na východnej Ukrajine," uviedol Londýn.



Podľa britského silového rezortu vo východnom Donbase pokračuje ťažké ostreľovanie aj boje.