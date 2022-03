Britský šéf obrany: Ruské bombardovanie sa pravdepodobne ešte zvýši

Londýn 2. marca (TASR) - Bombardovanie ukrajinských miest ruským letectvom sa pravdepodobne ešte zvýši, čím bude Putinova invázia na Ukrajinu ešte brutálnejšia. V rozhovore pre spravodajskú televíziu Sky News to v stredu uviedol britský minister obrany Ben Wallace.



"Vidíme zmenu v ruskej taktike. Rusi si uvedomili, že bojovať s Ukrajincami ich bude stáť veľmi veľa. Rusi už utrpeli výrazné straty, ktoré sú omnoho vyššie, než pôvodne plánovali. Preto si myslím, že (Rusi) menia taktiku a bombardujú v noci. Nesnažia sa prenikať do miest, ale namiesto toho zrejme používajú kazetovú muníciu... Myslím si, že budeme svedkami brutality, ktorá bude ešte intenzívnejšia," povedal Wallace. Britský minister obrany si myslí, že väčšia brutalita bude dôsledkom toho, že sa Rusi na začiatku invázie prepočítali.



"Ruská taktika bola zlá, nemali to premyslené. Boli presvedčení, že mnoho miest obsadia v priebehu niekoľkých hodín. Keďže invázia trvá už dlhšie, logistická podpora (ruskej) armády je na tom horšie. Keď dáte vojakom stravu na dva dni a operácie zrazu trvajú šesť dní, zrazu máte problém. Rusov zároveň prekvapila sila Ukrajincov a ich tvrdý odpor," uviedol minister.



Wallace zároveň povedal, že západné krajiny zbierajú informácie o možných vojnových zločinoch, ktorých sa Rusi na Ukrajine mohli dopustiť, a v prípade dokázania viny ich medzinárodné spoločenstvo za to potrestá.