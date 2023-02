Britský spevák Harry Styles získal BRIT Awards v štyroch kategóriách

Umelec roka: Harry Styles



Pieseň roka: Harry Styles - As It Was



Popový/R&B interpret roka: Harry Styles



Album roka: Harry Styles za Harry's House



Zahraničný umelec roka: Beyoncé (USA)



Zahraničný album roka: Beyoncé - Break My Soul



Hip-hop/grime umelec: Aitch



Tanečný počin: Becky Hill



Objav roka: Wet Leg



Skupina roka: Wet Leg



Zahraničná skupina roka: Fontaines D.C. (Írsko)



Rockový interpret/alternatíva roka: The 1975



Producent roka: David Guetta (Francúzsko)

Londýn 12. februára (TASR) - Odovzdávaniu hudobných cien BRIT Awards v sobotu v Londýne dominoval britský spevák Harry Styles, ktorý bol ocenený v štyroch kategóriách. Americká speváčka Beyoncé si odniesla víťazstvo v dvoch v kategóriách - podobne ako aj britská indie rocková skupina Wet Leg.Ceny BRIT Awards sú určené najlepším britským a zahraničným hudobníkom a každoročne ich udeľuje organizácia British Phonographic Industry (BPI), dodala TASR na základe spravodajského materiálu BBC.Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v londýnskej O2 aréne.Harry Styles získal štyri ceny zo štyroch nominácií: stal sa tak umelcom roka i najlepším popovým/R&B umelcom roka. Jeho pieseň As It Was sa tiež stala najlepšou piesňou roka a vďaka albumu Harry's House dominoval aj v ďalšej kategórii.Americká speváčka Beyoncé bola ocenená v kategórii zahraničný umelec roka a zahraničná pieseň roka, a to za skladbu Break My Soul, uviedla BBC, ktorá priniesla menný zoznam laureátov: