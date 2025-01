Britský spevák Rod Stewart oslavuje 80. narodeniny, stále koncertuje

Na snímke anglický spevák Rod Stewart počas vystúpenia na koncerte v Bratislave 22. mája 2024. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Londýn 10. januára (TASR) - Rod Stewart sa vlani predstavil v Bratislave aj s viacerými dávnymi hitmi Do Ya Think I´m Sexy, Sailing, či Young Turks. Britský spevák neutícha v koncertovaní ani v pokročilom veku, za ktorým je úspešná a miestami aj oslnivá kariéra v hudobnom priemysle. V piatok 10. januára bude mať 80 rokov.Vo svete popu a poprocku sa Rod Stewart ako spevák presadil už v prvej polovici rokov minulého storočia s kapelou Faces. Avšak paralelne mal rozbehnutú aj svoju sólo kariéru a tá bola albumovo úspešnejšia. Hneď po úplnom prechode na sólovú dráhu rozohral v druhej časti desaťročia aj seriál svojich najväčších singlových hitov a vôbec sa nestratil ani počas dvadsiatich rokov pred miléniom.Roderick David Stewart sa narodil 10. januára 1945 na londýnskom predmestí Highgate. Jeho starší súrodenci prežili detstvo v Škótsku, vo vlasti otca. Rod sa neskôr tiež hlásil k škótskemu národu, zvykmi, či fandením futbalovej reprezentácii i Celticu Glasgow. Sám bol futbalista, ako 15-ročný absolvoval skúšku v londýnskom v treťodivíznom Brentforde (4. liga), ale viac ho to ťahalo k umeniu.Vo štvrti Soho sa zoznámil so skupinou beatnikov a spolu hrali po uliciach folk. V lete 1962 precestoval ako pouličný muzikant s bendžom Belgicko, Francúzsko, Taliansko aj Španielsko. V roku 1963 nastúpil ako zborový spevák a hráč na fúkaciu harmoniku do skupiny Five Dimensions.Na jar 1969 odišiel zo známej skupiny Small Faces spevák a gitarista Steve Marriott, na post gitaristu nastúpil Ron Wood a miesto speváka obsadil práve Rod Stewart, skupina si hneď aj zmenila názov na Faces. No okrem jej nahrávok sa Stewart venoval aj už predtým rozbehnutej sólovej tvorbe. V júli 1971 mal prvý veľký dôvod na oslavu - anglický aj americký rebríček albumov viedol s albumom "Every Picture Tells a Story". Hitmi z neho boli piesne "Reason to Believe" a "Maggie May".V septembri 1975 viedla anglickú hitparádu jeho cover skladby "Sailing" a v závere roka sa rozšila skupina Faces. Rodov priateľ, gitarista Ron Wood, nahradil Micka Taylora v skupine The Rolling Stones.V júni 1976 vydal Stewart úspešný album "A Night on the Town" a v júli 1979 prvý kompilačný album "Best of Rod Stewart". Od marca 1975 žil v USA, ďalej vydával úspešné single a albumy, koncertoval. V polovici 80-tych rokov bol rovnako úspešný v Anglicku aj v Spojených štátoch.Jeho hlas spolu so Stingom a Bryanom Adamsom poznajú fanúšikovia aj z piesne "All for Love", nahranej pre film "Traja mušketieri" (1992). Úspešné boli aj jeho vtedajšie platne "Vagabond Heart" a "When We Were the New Boys". V októbri 2012 vydal aj bodujúci vianočný album "Merry Christmas, Baby".Stewartov najnovší album "Blood Red Roses" vyšiel v septembri 2018. Do jeho diskografie patria napríklad aj štyri koncertné a 26 kompilačných albumov, najnovší "You're in My Heart: Rod Stewart with the Royal Philharmonic Orchestra" vyšiel v novembri 2019.V roku 1993 ho an Brit Awards vyznamenali za vynikajúci príspevok do sveta hudby. V roku 2005 dostal cenu Grammy za najlepší tradičný popový vokálny album "Stardust: The Great American Songbook, Volume III." a o niekoľko mesiacov neskôr pribudla jeho hviezda na Hollywoodskom chodníku slávy.Rod Stewart bol päťkrát ženatý a má osem detí.