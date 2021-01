Britský súd má v pondelok rozhodnúť o vydaní Assangea do USA

Londýn 2. januára (TASR) - Ústredný trestný súd Anglicka a Walesu (známy ako Old Bailey) v Londýne v pondelok 4. januára rozhodne o vydaní zakladateľa webovej stránky WikiLeaks Juliana Assangea do USA, kde čelí trestnému stíhaniu. Informovala o tom v sobotu agentúra AP.



Sudkyňa Vanessa Baraitserová má rozhodnutie oznámiť v pondelok o 10.00 h miestneho času (11.00 h SEČ), V prípade, že súd žiadosť o Assangeovo vydanie potvrdí, britská ministerka vnútra Priti Patelová prijme záverečné rozhodnutie o jeho extradícii.



Americké úrady obviňujú Assangea zo sprisahania, nelegálneho preniknutia do vládnych počítačov a porušenia zákona o špionáži v súvislosti so zverejnením tajných dokumentov. Na webovej stránke WikiLeaks sa tieto materiály objavili v rokoch 2010-2011.



V prípade uznania za vinného hrozí zakladateľovi WikiLeaks až 175 rokov za mrežami.



Assangeova partnerka Stella Morisová dosluhujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa požiadala, aby udelil Assangeovi milosť, pripomína AP.



Assangeov tím obhajcov argumentuje, že ich klient je novinár a vzťahuje sa naňho prvý dodatok ústavy - ten mu zaručuje ochranu za zverejnenie uniknutých dokumentov, ktoré odhalili zločiny americkej armády v Iraku a Afganistane. Obhajcovia tiež uviedli, že Assange trpí zdravotnými problémami v oblasti duševného zdravia, ktoré by sa vo väzenských podmienkach v USA mohli zhoršiť.