Britský súd nariadil Trumpovi zaplatiť 825.000 USD za právne náklady

Londýn 4. apríla (TASR) - Donald Trump je povinný zaplatiť súdne trovy v prepočte viac ako 825.000 dolárov v prípade žaloby na firmu Orbis Business Intelligence bývalého dôstojníka spravodajskej služby MI6 Christiana Steelea. Prezident USA ju neúspešne žaloval pre poškodenia dobrej povesti. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Steel v minulosti viedol ruské oddelenie britskej MI6. V roku 2016 mu americká Demokratická strana zaplatila za zostavenie spisu s informáciami, ktoré by mohla Moskva prípadne použiť na vydieranie Trumpa. Zverejnil ho web BuzzFeed pred prvou Trumpovou prezidentskou inauguráciou v januári 2017.



Obsahoval podľa denníka The Guardian aj tvrdenia, že Trump sa zúčastnil na „sexuálnych večierkoch“ v Petrohrade a stýkal sa so sexuálnymi pracovníčkami v Moskve. Trump spis označil za plný dezinformácií a "politický hon na čarodejnice".



Americký prezident tvrdil, že Orbis Business Intelligence nezákonne spracovala jeho osobné údaje a za „vážne utrpenie a poškodenie dobrého mena“ žiadal bližšie nešpecifikovanú náhradu, píše AFP. Spoločnosť odmietla zodpovednosť za zverejnenie spisu.



Sudkyňa londýnskeho súdu Karen Steynová vo februári minulého roka zamietla Trumpovu žalobu bez toho, aby rozhodla o pravdivosti obvinení. Podľa Steynovej „neexistujú žiadne presvedčivé dôvody, aby spor pokračoval na súde.“



Trumpovi tiež nariadila, aby zaplatil spoločnosti Orbis trovy 379.906 dolárov. To neurobil a nezaplatil ani prvotnú platbu, takže sa nemohol zúčastniť tento týždeň na trojdňovom pojednávaní, ktoré malo rozhodnúť o celkovej sume. Sudca Jason Rowley vo štvrtok nariadil americkému prezidentovi zaplatiť v prepočte vyše 825.000 dolárov. Sudca podľa webu The Gaurdian uviedol, že toto číslo je „rozumné aj primerané“, pričom úroky narastajú denne vo výške 12 percent.