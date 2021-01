Britský súd odmietol prepustiť Assangea na kauciu

Londýn 6. januára (TASR) - Súd v Londýne zamietol v stredu žiadosť zakladateľa webovej stránky WikiLeaks Juliana Assangea o prepustenie na kauciu. Informovali o tom agentúry AFP a AP.



Assange tak bude musieť zostať v londýnskej väznici Belmarsh až do verdiktu vo veci odvolania, ktoré podali USA proti rozhodnutiu trestného súdu Anglicka a Walesu (známeho ako Old Bailey) so sídlom v Londýne. Ten zamietol v pondelok jeho vydanie do USA pre obavu o jeho duševné zdravie, respektíve predpoklad, že v prípade extradície by mohol Assange spáchať samovraždu.



Spojené štáty sa proti tomuto rozhodnutiu odvolali. Mexiko medzitým ponúklo Assangeovi politický azyl.



Stredajšie zamietnutie žiadosti o prepustenie na kauciu odôvodnila sudkyňa Vanessa Baraitserová tým, že Assange by mohol v prípade jej udelenia utiecť a pred súd sa už nedostaviť.



Americké úrady obviňujú Assangea zo sprisahania, nelegálneho preniknutia do vládnych počítačov a porušenia zákona o špionáži v súvislosti so zverejnením tajných dokumentov. Na webovej stránke WikiLeaks sa tieto materiály objavili v rokoch 2010 - 2011. V prípade uznania za vinného v USA by mu hrozilo až 175 rokov za mrežami.



Britská polícia zatkla Assangea v apríli 2019 na ekvádorskej ambasáde v Londýne, kam sa uchýlil zo strachu pred vydaním do Spojených štátov. Policajti zasiahli hneď po tom, ako mu Ekvádor zrušil status žiadateľa o azyl a ukončili tak jeho sedemročný pobyt na tomto veľvyslanectve.