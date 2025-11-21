< sekcia Zahraničie
Bývalý europoslanec dostal za korupciu v prospech Ruska vyše 10 rokov
Gill (52) sa v septembri na londýnskom trestnom súde Old Bailey priznal ku korupcii, keď prebral úplatky od ukrajinského proruského politika Olega Vološyna.
Autor TASR
Londýn 21. novembra (TASR) - Na desať a pol roka väzenia odsúdili v piatok za korupciu bývalého poslanca Európskeho parlamentu (EP) a lídra strany Reform UK vo Walese Nathana Gilla. Podľa rozsudku dostával úplatky za prednášanie proruských prejavov v europarlamente, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Gill (52) sa v septembri na londýnskom trestnom súde Old Bailey priznal ku korupcii, keď prebral úplatky od ukrajinského proruského politika Olega Vološyna. Ten bol pre svoju činnosť zaradený na sankčné zoznamy Spojených štátov a ďalších krajín a na Ukrajine ho obvinili z vlastizrady. Pravdepodobne sa teraz ukrýva v Rusku.
Gill za peniaze na Vološynovu žiadosť vystupoval v EP a v televízii a vyjadroval obavy o demokraciu na Ukrajine po zvolení Volodymyra Zelenského za prezidenta. Úplatky pravdepodobne pochádzali od ukrajinského oligarchu s väzbami na Kremeľ Viktora Medvedčuka.
Sudkyňa Bobbie Cheema-Grubbová pri vynášaní rozsudku Gillovi povedala, že „zneužil postavenie významnej autority a dôvery“. Jeho konanie „zásadne ohrozilo integritu nadnárodného legislatívneho orgánu“, uviedla.
„Prijímali ste platby od cudzích štátnych príslušníkov, robili ste vyhlásenia o dôležitých medzinárodných záležitostiach na ich žiadosť, používali ste pripravený materiál prezentovaný ako váš vlastný a zorganizovali ste zapojenie ďalších poslancov Európskeho parlamentu,“ dodala.
Podľa obžaloby Gill dostal najmenej 40.000 libier (45.400 eur). Polícia mu zaistila telefón v septembri 2021, keď cestoval do Ruska na vedeckú konferenciu. Zistila, že výmena správ s Vološynom cez WhatsApp sa začala v septembri 2018 a súhlasil v nich s vystupovaním v EP a s pokusom získať si priazeň ďalších europoslancov.
Gill bol europoslancom v rokoch 2014 až 2020 za euroskeptickú stranu UKIP, v tom čase ju viedol súčasný líder strany Reform UK Nigel Farage.
