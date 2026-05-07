Britský súd odsúdil dvoch britsko-čínskych občanov za špionáž pre ČĽR
Peter Wai (40) a Bill Yuen (65) sa vydávali za legitímnych policajtov alebo príslušníkov spravodajských služieb, aby mohli sledovať a zhromažďovať informácie o hongkonských aktivistoch.
Autor TASR
Londýn 7. mája (TASR) - Britský súd vo štvrtok odsúdil dvoch čínsko-britských občanov zo špionáže pre komunistickú Čínu. Na britskej pôde podľa súdu vykonávali „tieňovú policajnú činnosť“ a zamerali sa na hongonských prodemokratických aktivistov. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.
Peter Wai (40) a Bill Yuen (65) sa vydávali za legitímnych policajtov alebo príslušníkov spravodajských služieb, aby mohli sledovať a zhromažďovať informácie o hongkonských prodemokratických aktivistoch. Súdna porota ich uznala za vinných z porušenia zákona o národnej bezpečnosti, pretože pomáhali zahraničnej spravodajskej službe.
Wai pôsobil ako príslušník britskej pohraničnej stráže a viedol súkromnú bezpečnostnú agentúru. Yuen bol v minulosti nadporučíkom hongkonskej polície a v Londýne pracoval pre oficiálne zahraničné zastúpenie hongkonskej vlády.
Prokurátora uviedla, že Yuenova činnosť presahovala rámec jeho pracovnej náplne vedúceho obchodného zastúpenia. Údajne pomáhal zhromažďovať informácie o prodemokratických aktivistoch a politikoch, ktorí sa v uplynulých rokoch presťahovali do Británie, pretože ich úrady v Hongkongu začali prenasledovať prostredníctvom zákona o národnej bezpečnosti.
Yuen zadával úlohy Waiovi, ktorý využíval policajné systémy na zhromažďovanie informácií pre svoju súkromnú firmu. Tú využíval na krytie svojej špionážnej činnosti a platený bol z účtu hongkonského zastúpenia.
Obaja sledovali bývalého hongkonského poslanca Nathana Lawa. Osobitnú pozornosť venovali aj členom britského parlamentu alebo štátnym zamestnancom, prominentným politikom vrátane konzervatívneho poslanca Iaina Duncana Smitha, spolupredsedu Medziparlamentnej aliancie pre Čínu.
„Tieto rozsudky vysielajú jasný signál, že na britskom území nebudú tolerované cezhraničné represívne opatrenia, zahraničné zasahovanie, neoprávnené sledovanie ani pokusy konať mimo rámca zákona,“ uviedla Bethan Davidová z oddelenia boja proti terorizmu prokuratúry. „Toto konanie bolo úmyselné, koordinované a uskutočňovalo sa s plným vedomím toho, komu to prinesie prospech,“ dodala.
