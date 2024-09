Britský súd po desaťročiach zrušil odsúdenie za vraždu

Londýn 11. septembra (TASR) - Odvolací súd v stredu zrušil rozsudok z roku 1991 pre muža, ktorý bol odsúdený na doživotie za vraždu obchodníka v Londýne. TASR informuje podľa agentúry AP.



Olivera Campbella polícia podľa jeho právnika prinútila priznať sa k zločinu, ktorý nespáchal. Už ako dieťa mal mentálne postihnutie, trpel kognitívnymi poruchami a mal problémy so sústredením a pamäťou. Dostal doživotie za lúpež a vraždu Baldeva Hoondla, ktorého v júli 1990 počas lúpeže strelili do hlavy v jeho obchode v oblasti Hackney vo východnom Londýne.



"Boj za spravodlivosť sa po takmer 34 rokoch konečne skončil," povedal Campbell, ktorý má dnes 50 rokov. "Môžem začať svoj život ako nevinný muž," dodal.



Traja sudcovia odvolacieho súdu zamietli väčšinu argumentov obhajoby, ale rozhodli vzhľadom na nové chápanie spoľahlivosti priznania sa niekoho s mentálnym postihnutím. Súd preto zrušil odsúdenie ako "nebezpečné" a odmietol nariadiť obnovu konania.



Predchádzajúce odvolanie Campbella bolo zamietnuté v roku 1994 a na slobodu sa dostal iba podmienečne v roku 2002. Jeho obhajca Michael Birnbaum povedal, že polícia jeho klienta s mentálnym postihnutím klamala, aby sa nepravdivo priznal, že stlačil spúšť. Vypočúvali ho viac ako desaťkrát, často bez prítomnosti právnika alebo inej dospelej osoby.



Pre svoju poruchu "jednoducho nebol schopný dosiahnuť spravodlivosť pre seba", povedal Birnbaum. Preto tiež jeho priznania obsahujú mnoho nezrovnalostí, ktoré sú v rozpore s faktami v tomto prípade, dodal.



Campbell na súde vypovedal, že nebol zapojený do lúpeže a bol niekde inde, hoci si nepamätal kde. Jeho spoluobžalovaný Eric Samuels, sa priznal k lúpeži, ale nie k vražde a bol odsúdený na päť rokov väzenia. Neskôr potvrdil, že Campbell s ním počas lúpeže nebol, ale na Campbellovom procese nevypovedal. Neskôr po svojom prepustení zomrel.