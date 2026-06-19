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Britský súd poslal do väzenia 2 mužov za podpaľačské útoky
Sudca Neil Garnham uviedol, že 22-ročný Lavrynovyč si vo väzení odpyká štyri roky a osem mesiacov.
Autor TASR
Londýn 19. júna (TASR) - Britský súd v piatok odsúdil dvoch mužov za podpaľačské útoky spájané s britským premiérom Keirom Starmerom. Ukrajinskému občanovi Romanovi Lavrynovyčovi súd uložil sedemročný väzenský trest a na Ukrajine narodený rumunský občan Stanislav Carpiuc je odsúdený na dva roky väzenia. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a stanice Sky News.
Sudca Neil Garnham uviedol, že 22-ročný Lavrynovyč si vo väzení odpyká štyri roky a osem mesiacov. Následne bude prepustený na slobodu a zvyšok trestu si odslúži v podmienečnom režime.
Dvadsaťsedemročný Carpiuc bude vo väzení rok a zvyšok trestu podľa sudcu strávi pod dohľadom za stanovených podmienok.
K sérii podpaľačských útokov došlo počas troch nocí v máji 2025. Vznikli pri nich len materiálne škody, nikto nebol zranený. Podľa prokuratúry muži konali na príkaz po rusky hovoriaceho kontaktu pod menom „El Money“, s ktorým na platforme Telegram komunikoval Lavrynovyč. Na súde odznelo, že Carpiuc pôsobil ako sprostredkovateľ, ktorého úlohou bolo zabezpečiť platbu - tá však nikdy nebola vyplatená - a nájsť niekoho, kto by podpaľačské útoky natočil na video.
Právny zástupca Lavrynovyča v piatok na súde uviedol, že jeho klient bol „ľahký cieľ“, ktorého „El Money“ využil na úmyselné zameranie sa na predsedu britskej vlády. Podľa sudcu Garnhama bol Lavrynovyč náchylný na manipuláciu.
Lavrynovyča a Carpiuca v tomto prípade súdna porota v Londýne uznala za vinných v pondelok. Tretieho obvineného Petra Počynka (35) súd od obžaloby oslobodil.
Všetci traja muži žijúci v Londýne popierali, že by sa v období od 1. apríla do 13. mája 2025 spoločne alebo s ďalšími osobami podieľali na sprisahaní s cieľom poškodiť majetok podpaľačstvom.
Lavrynovyč sa v pondelok pred súdom priznal k založeniu požiarov a svoje konanie zdôvodnil tým, že potreboval peniaze. Zároveň uviedol, že úlohu splnil len preto, že sa mu „El Money“ vyhrážal. Pred súdom ďalej tvrdil, že až do požiarov netušil, kto vlastní danú nehnuteľnosť, pričom nemal v úmysle nikomu ublížiť.
Sudca Neil Garnham uviedol, že 22-ročný Lavrynovyč si vo väzení odpyká štyri roky a osem mesiacov. Následne bude prepustený na slobodu a zvyšok trestu si odslúži v podmienečnom režime.
Dvadsaťsedemročný Carpiuc bude vo väzení rok a zvyšok trestu podľa sudcu strávi pod dohľadom za stanovených podmienok.
K sérii podpaľačských útokov došlo počas troch nocí v máji 2025. Vznikli pri nich len materiálne škody, nikto nebol zranený. Podľa prokuratúry muži konali na príkaz po rusky hovoriaceho kontaktu pod menom „El Money“, s ktorým na platforme Telegram komunikoval Lavrynovyč. Na súde odznelo, že Carpiuc pôsobil ako sprostredkovateľ, ktorého úlohou bolo zabezpečiť platbu - tá však nikdy nebola vyplatená - a nájsť niekoho, kto by podpaľačské útoky natočil na video.
Právny zástupca Lavrynovyča v piatok na súde uviedol, že jeho klient bol „ľahký cieľ“, ktorého „El Money“ využil na úmyselné zameranie sa na predsedu britskej vlády. Podľa sudcu Garnhama bol Lavrynovyč náchylný na manipuláciu.
Lavrynovyča a Carpiuca v tomto prípade súdna porota v Londýne uznala za vinných v pondelok. Tretieho obvineného Petra Počynka (35) súd od obžaloby oslobodil.
Všetci traja muži žijúci v Londýne popierali, že by sa v období od 1. apríla do 13. mája 2025 spoločne alebo s ďalšími osobami podieľali na sprisahaní s cieľom poškodiť majetok podpaľačstvom.
Lavrynovyč sa v pondelok pred súdom priznal k založeniu požiarov a svoje konanie zdôvodnil tým, že potreboval peniaze. Zároveň uviedol, že úlohu splnil len preto, že sa mu „El Money“ vyhrážal. Pred súdom ďalej tvrdil, že až do požiarov netušil, kto vlastní danú nehnuteľnosť, pričom nemal v úmysle nikomu ublížiť.