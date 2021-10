Britský súd posudzuje zablokovanie Assangeovho vydania do USA

Londýn 27. októbra (TASR) – Právnici zastupujúci vládu Spojených štátov požiadali v stredu britský Vrchný súd v Londýne, aby zrušil rozhodnutie blokujúce vydanie zakladateľa WikiLeaks Juliana Assangea do USA, kde mu hrozí doživotné väzenie. Informovala o tom agentúra AFP.



Urobili tak na začiatku dvojdňového súdneho pojednávania, v rámci ktorého sa americké ministerstvo spravodlivosti pokúša zvrátiť rozhodnutie sudkyne nižšej inštancie. Tá podľa USA spravila chybu, keď sa stotožnila s názorom, že Assange trpí psychickými problémami, ktoré by mohli zapríčiniť, že by v americkom väzení mohol spáchať samovraždu.



„Aj naďalej sme názoru, že okresná sudkyňa spravila chybu, keď dospela k takémuto záveru," povedal právny zástupca vlády USA James Lewis. Sudkyňa nižšieho súdu Vanessa Baraitserová podľa vlády Spojených štátov „nedocenila vážnosť" dôkazov, ktoré vyvracali údajné riziko Assangeovej samovraždy. Americká vláda podala odvolanie proti tomuto verdiktu v auguste.



Zatiaľ nie je jasné, kedy Vrchný súd rozhodne o odvolaní americkej vlády. Predpokladá sa ale, že verdikt nebude vynesený už počas tohtotýždňového pojednávania.



Baraitserová vo svojom januárovom verdikte odmietla prísľuby USA, že americké úrady Assangea vo väzbe ochránia pred sebapoškodzovaním. Spomenula pritom aj prípad finančníka a odsúdeného pedofila Jeffreyho Epsteina, ktorý sa podľa newyorskej väznice obesil vo svojej cele.



Expert na psychiatriu Michael Kopelam, ktorý vypovedal pred súdom na žiadosť obhajoby, podľa vlády USA sudkyni zatajil kľúčové skutočnosti, ako napríklad skutočnosť, že počas skrývania sa v ekvádorskej ambasáde splodil dve deti s partnerkou Stellou Morisovou.



Právny expert Carl Tobias z Richmondskej univerzity v americkom štát Virgínia sa domnieva, že Washington má „šancu" dosiahnuť zrušenie verdiktu. „USA možno dokážu presvedčiť Vrchný súd, že Baraitserová pripísala správe (Assangeovho psychológa) priveľkú váhu," povedal Tobias pre AFP.



V Spojených štátoch čelí tento známy whistleblower 18 obvineniam zo špionáže a sprisahania s cieľom preniknúť do počítačových systémov americkej vlády. V prípade usvedčenia mu hrozí až 175 rokov väzenia.



Assangea zatkli v Británii v roku 2019 po tom, ako ho uznali za vinného z nedodržania podmienok prepustenia na kauciu po jeho násilnom vyvlečení z ekvádorského veľvyslanectva v Londýne. Tam sa zdržiaval sedem rokov s cieľom vyhnúť sa vydaniu do Švédska a USA.



Londýnsky súd v januári 2021 zamietol požiadavku Spojených štátov na jeho vydanie, ale zároveň neumožnil jeho prepustenie na kauciu, pokým neprebehne odvolacie konanie voči tomuto verdiktu.