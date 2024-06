Britský súd: Povolenie pre ropné vrty nezohľadnilo vplyv na klímu

Londýn 20. júna (TASR) - Britský najvyšší súd vo štvrtok rozhodol, že miestny úrad v grófstve Surrey mal zohľadniť dlhodobé vplyvy nových pevninských ropných vrtov na klímu, keď udeľoval povolenie na ich výstavbu. Tento verdikt môže mať veľký dosah na budúce projekty s fosílnymi palivami, informovala britská stanica BBC.



Prípad sa týkal udelenia povolenia radou grófstva Surrey z roku 2019. Na jeho základe si mohla spoločnosť Horse Hill Developments zachovať dva ropné vrty a vyvŕtať ďalšie štyri po obdobie vyše 20 rokov. Tieto vrty sa nachádzajú neďaleko mesta Horley južne od Londýna.



Environmentálni aktivisti, ktorí sa na súd obrátili, argumentovali tým, že stavebné povolenie na zachovanie a rozšírenie ropného vrtu v južnom Anglicku bolo nesprávne. Podľa nich totiž zohľadňovalo len priamy vplyv rozvoja vyplývajúceho z projektu, a nie vplyv emisií skleníkových plynov z využívania vyťaženej ropy.



Sudcovia najvyššieho súdu sa tesnou väčšinou s tvrdením aktivistov zhodli a uviedli, že povolenie bolo nezákonné, pretože londýnska Environmentálna vyšetrovacia agentúra (EIA) nezohľadnila vplyv prípadných emisií pri jeho udeľovaní.



Odborník na právo v oblasti životného prostredia Sam Fowles podľa agentúry Reuters povedal, že je veľmi ťažké preceňovať význam štvrtkového rozhodnutia súdu. Podľa neho to môže znamenať začiatok konca ťažby fosílnych palív v Británii.



Predpokladá sa, že šesť ropných vrtov pri Horley vyprodukuje v priebehu 20 rokov 3,3 milióna ton ropy. Jej spaľovaním by však podľa environmentálnych organizácií uvoľnilo do atmosféry vyše desať miliónov ton oxidu uhličitého.